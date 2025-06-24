مركز الاتصال الحكومي: وزارة الثقافة تُعزّز الهوية الوطنية وتُحقق اختراقات دولية في عامها الأول

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريراً يُلخّص أهم تدخلات وزارة الثقافة الفلسطينية خلال العام الأول من تولي حكومة محمد مصطفى (نيسان 2024 - نيسان 2025)، إذ تميز بتحقيق خطوات هامة في حماية التراث، ودعم المشهد الثقافي والإبداعي، وتعزيز الحضور الفلسطيني في الساحة الدولية.

حماية التراث الثقافي

وبحسب تقرير مركز الاتصال الحكومي، فقد استطاعت وزارة الثقافة تسجيل الصابون النابلسي على قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، كما تم إدراج الكوفية الفلسطينية على قائمة التراث اللامادي لدى منظمة الإيسيسكو.

كما شهد العام الماضي إحياء يوم التراث الفلسطيني في محافظات الوطن كافة، إلى جانب الاحتفاء بـيوم التطريز الفلسطيني. وفي خطوة تؤكد الالتزام بحماية الموروث، صدر مرسوم رئاسي بنشر اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003.

تدخلات في قطاع غزة

أطلقت وزارة الثقافة دورة دعم خاصة للمبادرات الفردية في قطاع غزة، تم خلالها دعم 20 مشروعًا ثقافيًا وفنيًا. كما وثّقت الوزارة الخسائر التي تكبّدها القطاع الثقافي، وطوّرت نماذج لحصر الأضرار في المحافظات الجنوبية.

تعزيز الثقافة الوطنية والقراءة

أحيت الوزارة يوم القراءة الوطني في جميع المحافظات، ونظّمت أنشطة خاصة بذوي الإعاقة ضمن جهود الدمج الثقافي الشامل. كما تم تنظيم ملتقى فلسطين للقصة العربية وملتقى فلسطين للرواية العربية، وتوزيع أكثر من 10 آلاف كتاب من إصدارات الوزارة على المكتبات العامة والمدارس.

جوائز أدبية ومبادرات إبداعية

منحت وزارة الثقافة مجموعة من الجوائز لدعم الكتّاب والمبدعين، من أبرزها:

. جائزة غسان كنفاني للرواية العربية

. مسابقة نجاتي صدقي في القصة القصيرة

. تنظيم ملتقى فلسطين للقصة العربية وملتقى فلسطين للرواية العربية

إلى جانب ذلك، شاركت فلسطين في معارض ومنتديات دولية للكتاب، ووقّعت اتفاقيات تعاون ثقافي مع عدد من الدول.

أنشطة فنية ومعارض إبداعية

نظّمت الوزارة خمسة معارض فنية شملت لوحات تشكيلية وصورا فوتوغرافية، إلى جانب عروض سينمائية متنوعة. كما أقامت الوزارة جدارية تكريمية للشاعر سميح القاسم بالتعاون مع بلدية البيرة، في خطوة لتكريم الرموز الثقافية الوطنية.

تطوير رقمي في مجال النشر

ضمن رؤية الحكومة للتحول الرقمي، أطلقت وزارة الثقافة مشروع النشر الرقمي، الذي ساهم في إصدار مجموعة من الكتب القيمة وتوسيع الوصول إلى الإنتاج الثقافي الفلسطيني.

إنجاز سينمائي على الساحة الدولية

حققت الأفلام الفلسطينية إنجازات لافتة، بحصولها على جوائز مرموقة في مهرجانات سينمائية دولية، عاكسة معاناة الشعب الفلسطيني وصموده، ومقدّمة روايته من خلال الفن.

الأنشطة في المحافظات والعلاقات الدولية

نفّذت الوزارة مئات الأنشطة الثقافية في مختلف المحافظات، وبدأت الاستعدادات للاحتفال بـمدينة الخليل عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2026، وكرّمت ستة رموز ثقافية من القدس في مجالي المسرح والفن.

وعلى الصعيد الدولي، عملت الوزارة على تعزيز علاقاتها الثقافية عربياً ودولياً، إلى جانب تنسيق لقاءات مع القطاع الخاص لتعزيز المسؤولية المجتمعية في دعم العمل الثقافي.

دعم الحرف اليدوية والصناعات التقليدية

ضمن جهود الحفاظ على التراث الحي، نظّمت الوزارة 35 دورة تدريبية في مجال الحرف اليدوية، استفاد منها أكثر من 240 عاملًا وعاملة. كما شاركت الوزارة في تنظيم مهرجان القدس السينمائي الدولي، وقدّمت عروضاً في ذكرى النكبة بالتعاون مع مؤسسات محلية.