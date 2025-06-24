مركز الاتصال الحكومي: وزارة الثقافة تُعزّز الهوية الوطنية وتُحقق اختراقات دولية في عامها الأول

مركز الاتصال الحكومي: وزارة الثقافة تُعزّز الهوية الوطنية وتُحقق اختراقات دولية في عامها الأول
حماية التراث الثقافي
وبحسب تقرير مركز الاتصال الحكومي، فقد استطاعت وزارة الثقافة تسجيل الصابون النابلسي على قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، كما تم إدراج الكوفية الفلسطينية على قائمة التراث اللامادي لدى منظمة الإيسيسكو.
كما شهد العام الماضي إحياء يوم التراث الفلسطيني في محافظات الوطن كافة، إلى جانب الاحتفاء بـيوم التطريز الفلسطيني. وفي خطوة تؤكد الالتزام بحماية الموروث، صدر مرسوم رئاسي بنشر اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003.
تدخلات في قطاع غزة
أطلقت وزارة الثقافة دورة دعم خاصة للمبادرات الفردية في قطاع غزة، تم خلالها دعم 20 مشروعًا ثقافيًا وفنيًا. كما وثّقت الوزارة الخسائر التي تكبّدها القطاع الثقافي، وطوّرت نماذج لحصر الأضرار في المحافظات الجنوبية.
تعزيز الثقافة الوطنية والقراءة
أحيت الوزارة يوم القراءة الوطني في جميع المحافظات، ونظّمت أنشطة خاصة بذوي الإعاقة ضمن جهود الدمج الثقافي الشامل. كما تم تنظيم ملتقى فلسطين للقصة العربية وملتقى فلسطين للرواية العربية، وتوزيع أكثر من 10 آلاف كتاب من إصدارات الوزارة على المكتبات العامة والمدارس.
جوائز أدبية ومبادرات إبداعية
منحت وزارة الثقافة مجموعة من الجوائز لدعم الكتّاب والمبدعين، من أبرزها:
. جائزة غسان كنفاني للرواية العربية
. مسابقة نجاتي صدقي في القصة القصيرة
. تنظيم ملتقى فلسطين للقصة العربية وملتقى فلسطين للرواية العربية
إلى جانب ذلك، شاركت فلسطين في معارض ومنتديات دولية للكتاب، ووقّعت اتفاقيات تعاون ثقافي مع عدد من الدول.
أنشطة فنية ومعارض إبداعية
نظّمت الوزارة خمسة معارض فنية شملت لوحات تشكيلية وصورا فوتوغرافية، إلى جانب عروض سينمائية متنوعة. كما أقامت الوزارة جدارية تكريمية للشاعر سميح القاسم بالتعاون مع بلدية البيرة، في خطوة لتكريم الرموز الثقافية الوطنية.
تطوير رقمي في مجال النشر
ضمن رؤية الحكومة للتحول الرقمي، أطلقت وزارة الثقافة مشروع النشر الرقمي، الذي ساهم في إصدار مجموعة من الكتب القيمة وتوسيع الوصول إلى الإنتاج الثقافي الفلسطيني.
إنجاز سينمائي على الساحة الدولية
حققت الأفلام الفلسطينية إنجازات لافتة، بحصولها على جوائز مرموقة في مهرجانات سينمائية دولية، عاكسة معاناة الشعب الفلسطيني وصموده، ومقدّمة روايته من خلال الفن.
الأنشطة في المحافظات والعلاقات الدولية
نفّذت الوزارة مئات الأنشطة الثقافية في مختلف المحافظات، وبدأت الاستعدادات للاحتفال بـمدينة الخليل عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2026، وكرّمت ستة رموز ثقافية من القدس في مجالي المسرح والفن.
وعلى الصعيد الدولي، عملت الوزارة على تعزيز علاقاتها الثقافية عربياً ودولياً، إلى جانب تنسيق لقاءات مع القطاع الخاص لتعزيز المسؤولية المجتمعية في دعم العمل الثقافي.
دعم الحرف اليدوية والصناعات التقليدية
ضمن جهود الحفاظ على التراث الحي، نظّمت الوزارة 35 دورة تدريبية في مجال الحرف اليدوية، استفاد منها أكثر من 240 عاملًا وعاملة. كما شاركت الوزارة في تنظيم مهرجان القدس السينمائي الدولي، وقدّمت عروضاً في ذكرى النكبة بالتعاون مع مؤسسات محلية.
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