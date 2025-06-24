الحكومة: الخميس المقبل عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الهجرية

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الحكومة: الخميس المقبل عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الهجرية
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- أعلن مركز الاتصال الحكومي، أن مجلس الوزراء قرر اعتبار يوم الخميس المقبل، عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الهجرية 1447هـ، على أن يستمر انعقاد امتحانات الثانوية العامة وفق البرنامج المعلن من وزارة التربية والتعليم العالي.
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