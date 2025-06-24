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بالميراس وإنتر ميامي يتأهلان لدور الـ16 من مونديال الأندية

بالميراس وإنتر ميامي يتأهلان لدور الـ16 من مونديال الأندية

2025-06-24 02:13:44
(MENAFN- Al-Bayan)

أهل فريقا بالميراس البرازيلي، وإنتر ميامي الأمريكي، إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك بعد تعادلهما 2-2 في وقت مبكر من صباح اليوم بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من البطولة على ملعب هارد روك، ليرفع بالميراس رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، وإنتر ميامي إلى نفس الرصيد في المركز الثاني.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها ودع كل من بورتو البرتغالي، والأهلي المصري، منافسات البطولة بعد تعادلهما اليوم أيضا 4-4 في ملعب ميتلاف بنيويورك.

وبهذه النتيجة وضع كل فريق النقطة الثانية في رصيده، لينهي بورتو مشواره في المركز الثالث والأهلي في المركز الرابع.

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