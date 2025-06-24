بالميراس وإنتر ميامي يتأهلان لدور الـ16 من مونديال الأندية

أهل فريقا بالميراس البرازيلي، وإنتر ميامي الأمريكي، إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك بعد تعادلهما 2-2 في وقت مبكر من صباح اليوم بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من البطولة على ملعب هارد روك، ليرفع بالميراس رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، وإنتر ميامي إلى نفس الرصيد في المركز الثاني.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها ودع كل من بورتو البرتغالي، والأهلي المصري، منافسات البطولة بعد تعادلهما اليوم أيضا 4-4 في ملعب ميتلاف بنيويورك.

وبهذه النتيجة وضع كل فريق النقطة الثانية في رصيده، لينهي بورتو مشواره في المركز الثالث والأهلي في المركز الرابع.