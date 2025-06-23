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قطر: تنويه بعض السفارات لرعاياها لا يعكس تهديدات محددة - جريدة الوطن السعودية

قطر: تنويه بعض السفارات لرعاياها لا يعكس تهديدات محددة - جريدة الوطن السعودية

2025-06-23 02:22:59
(MENAFN- Al Watan) قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن تنويه عدد من السفارات لرعاياها باتخاذ احتياطات أو تجنب بعض المواقع في دولة قطر لا يعكس بالضرورة وجود تهديدات محددة.
وأوضح الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، اليوم الاثنين، أن تلك التنويهات تأتي "في إطار السياسات العامة المتبعة لدى عدد من الدول في ما يتعلق بإرشادات السفر وتحديثات الأوضاع الأمنية لرعاياها في مختلف دول العالم".
وشدد على أن الوضع الأمني في الدولة مستتب وأن الجهات المختصة تتابع الموقف عن كثب، وأنها "على أهبة الاستعداد لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار، كما أنها ستبقي الجمهور على اطلاع بأي مستجدات تستوجب التنبيه أو الإجراء".
وأكد الأنصاري على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأشار إلى أن "دولة قطر تواصل بذل جهود دبلوماسية حثيثة لخفض التصعيد في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي بالتواصل مع الأطراف الفاعلة والشركاء الإقليميين والدوليين".

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