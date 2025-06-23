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قطر: تنويه بعض السفارات لرعاياها لا يعكس تهديدات محددة - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن تنويه عدد من السفارات لرعاياها باتخاذ احتياطات أو تجنب بعض المواقع في دولة قطر لا يعكس بالضرورة وجود تهديدات محددة.
وأوضح الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، اليوم الاثنين، أن تلك التنويهات تأتي "في إطار السياسات العامة المتبعة لدى عدد من الدول في ما يتعلق بإرشادات السفر وتحديثات الأوضاع الأمنية لرعاياها في مختلف دول العالم".
وشدد على أن الوضع الأمني في الدولة مستتب وأن الجهات المختصة تتابع الموقف عن كثب، وأنها "على أهبة الاستعداد لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار، كما أنها ستبقي الجمهور على اطلاع بأي مستجدات تستوجب التنبيه أو الإجراء".
وأكد الأنصاري على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأشار إلى أن "دولة قطر تواصل بذل جهود دبلوماسية حثيثة لخفض التصعيد في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي بالتواصل مع الأطراف الفاعلة والشركاء الإقليميين والدوليين".
وأوضح الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، اليوم الاثنين، أن تلك التنويهات تأتي "في إطار السياسات العامة المتبعة لدى عدد من الدول في ما يتعلق بإرشادات السفر وتحديثات الأوضاع الأمنية لرعاياها في مختلف دول العالم".
وشدد على أن الوضع الأمني في الدولة مستتب وأن الجهات المختصة تتابع الموقف عن كثب، وأنها "على أهبة الاستعداد لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار، كما أنها ستبقي الجمهور على اطلاع بأي مستجدات تستوجب التنبيه أو الإجراء".
وأكد الأنصاري على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأشار إلى أن "دولة قطر تواصل بذل جهود دبلوماسية حثيثة لخفض التصعيد في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي بالتواصل مع الأطراف الفاعلة والشركاء الإقليميين والدوليين".
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