التربية تطلق رياض أطفال صيفية في جنين وطولكرم لدعم الأطفال النازحين

التربية تطلق رياض أطفال صيفية في جنين وطولكرم لدعم الأطفال النازحين
وأوضحت الوزارة أنه تم التعاقد مع عدد من رياض الأطفال الخاصة في المديريات الثلاث لاستيعاب الأطفال وتوفير الأجواء المناسبة لهم، مشيرة إلى أن عدد الأطفال الملتحقين بالبرنامج بلغ 665 طفلًا، إذ سيستمر الدوام في الرياض الصيفية حتى 15/8/2025.
وأكدت الوزارة أن هذا التدخل يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتوفير خدمات تعليمية ونفسية للأطفال المتضررين من العدوان، وضمان استمرارية اندماجهم في البيئة التعليمية، لا سيما في ظل الظروف الطارئة التي تشهدها محافظتا جنين وطولكرم جراء الاجتياحات المتكررة.
وبينت "التربية" أن البرنامج يُنفّذ بالتعاون مع البنك الدولي، ضمن خطة الاستجابة الطارئة لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وفي سياق الشراكة مع القطاع الخاص، إذ يتم توفير كل المتطلبات والتجهيزات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة.
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