التربية تطلق رياض أطفال صيفية في جنين وطولكرم لدعم الأطفال النازحين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع وحدة مشاريع البنك الدولي، برنامج رياض الأطفال الصيفية ضمن مشروع "الشراكة في التعليم المبكر"، في مديريات طولكرم وجنين وقباطية، بهدف دعم الأطفال النازحين وتمكينهم من بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وتنفيذ أنشطة تربوية وترفيهية تساعد في التفريغ النفسي.

وأوضحت الوزارة أنه تم التعاقد مع عدد من رياض الأطفال الخاصة في المديريات الثلاث لاستيعاب الأطفال وتوفير الأجواء المناسبة لهم، مشيرة إلى أن عدد الأطفال الملتحقين بالبرنامج بلغ 665 طفلًا، إذ سيستمر الدوام في الرياض الصيفية حتى 15/8/2025.

وأكدت الوزارة أن هذا التدخل يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتوفير خدمات تعليمية ونفسية للأطفال المتضررين من العدوان، وضمان استمرارية اندماجهم في البيئة التعليمية، لا سيما في ظل الظروف الطارئة التي تشهدها محافظتا جنين وطولكرم جراء الاجتياحات المتكررة.

وبينت "التربية" أن البرنامج يُنفّذ بالتعاون مع البنك الدولي، ضمن خطة الاستجابة الطارئة لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وفي سياق الشراكة مع القطاع الخاص، إذ يتم توفير كل المتطلبات والتجهيزات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة.