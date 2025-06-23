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السويد: لا يجوز السكوت أمام الإبادة الجماعية في غزة

السويد: لا يجوز السكوت أمام الإبادة الجماعية في غزة

2025-06-23 10:05:14
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 23 حزيران (بترا)- قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد إن الوضع في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بالغ الخطورة، داعية إلى التحرك وعدم البقاء متفرجين.
وبحسب "يورونيوز" أشارت ستينرغارد اليوم الاثنين الى أن بلادها تُعد ثاني أكبر دولة تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة، معربةً عن خيبة الأمل بسبب منع دخول هذه المساعدات بسبب الحصار الإسرائيلي.
وشددت على أنه لا ينبغي نسيان الوضع بالغ الخطورة في غزة، محذرة من أن "الناس يعانون، ولا يمكننا أن نظل مجرد متفرجين".
--(بترا)
رصد/ ف ق/اح
23/06/2025 16:18:00

MENAFN23062025000117011021ID1109710817

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