السويد: لا يجوز السكوت أمام الإبادة الجماعية في غزة

السويد: لا يجوز السكوت أمام الإبادة الجماعية في غزة
عمان 23 حزيران (بترا)- قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد إن الوضع في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بالغ الخطورة، داعية إلى التحرك وعدم البقاء متفرجين.
وبحسب "يورونيوز" أشارت ستينرغارد اليوم الاثنين الى أن بلادها تُعد ثاني أكبر دولة تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة، معربةً عن خيبة الأمل بسبب منع دخول هذه المساعدات بسبب الحصار الإسرائيلي.
وشددت على أنه لا ينبغي نسيان الوضع بالغ الخطورة في غزة، محذرة من أن "الناس يعانون، ولا يمكننا أن نظل مجرد متفرجين".
--(بترا)
رصد/ ف ق/اح
23/06/2025 16:18:00
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