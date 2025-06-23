السفارة الأمريكية بالبحرين تحول موظفيها إلى العمل عن بعد

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السفارة الأمريكية بالبحرين تحول موظفيها إلى العمل عن بعد
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأمريكية في البحرين عن انتقال عدد من موظفيها إلى نظام العمل عن بُعد، على خلفية التوتر الحاصل في المنطقة.
وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للسفارة: "قامت سفارة الولايات المتحدة في المنامة بنقل جزء من موظفيها مؤقتاً إلى نظام العمل عن بُعد".
وأضاف البيان: "وتظل السفارة مفتوحة في هذا الوقت وتواصل تقديم الخدمات الروتينية والطارئة، ولكن قد يواجه الجمهور فترات انتظار أطول لبعض الخدمات، وينصح المواطنون الأمريكيون في البحرين باتباع إجراءات الحيطة والحذر، وتقييد السفر غير الضروري داخل البلاد، ومراجعة أحدث إعلاناتنا".
كما عمّمت السفارة عنوان بريد إلكتروني مخصص للطلبات الطارئة بخصوص جواز السفر الأمريكي أو تسجيل مولود في الخارج.
وفي بيان سابق للسفارة ويندرج في نفس سياق التطورات الإقليمية، جاء فيه: "أدى النزاع بين إسرائيل وإيران إلى تعطيل السفر وإغلاق المجال الجوي بشكل متقطع في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وأضاف: "هناك احتمالية لحدوث تظاهرات ضد المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في الخارج.
تنصح وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم باتباع إجراءات حذر متزايدة".
كما وجّهت السفارة بضرورة قراءة نشرة السفر الخاصة بها، ومعلومات البلد، وأي تنبيهات أمنية حديثة بعناية عند التخطيط للسفر، عبر رابط إلكتروني نشرته في بيانها.
روسيا اليوم
وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للسفارة: "قامت سفارة الولايات المتحدة في المنامة بنقل جزء من موظفيها مؤقتاً إلى نظام العمل عن بُعد".
وأضاف البيان: "وتظل السفارة مفتوحة في هذا الوقت وتواصل تقديم الخدمات الروتينية والطارئة، ولكن قد يواجه الجمهور فترات انتظار أطول لبعض الخدمات، وينصح المواطنون الأمريكيون في البحرين باتباع إجراءات الحيطة والحذر، وتقييد السفر غير الضروري داخل البلاد، ومراجعة أحدث إعلاناتنا".
كما عمّمت السفارة عنوان بريد إلكتروني مخصص للطلبات الطارئة بخصوص جواز السفر الأمريكي أو تسجيل مولود في الخارج.
وفي بيان سابق للسفارة ويندرج في نفس سياق التطورات الإقليمية، جاء فيه: "أدى النزاع بين إسرائيل وإيران إلى تعطيل السفر وإغلاق المجال الجوي بشكل متقطع في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وأضاف: "هناك احتمالية لحدوث تظاهرات ضد المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في الخارج.
تنصح وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم باتباع إجراءات حذر متزايدة".
كما وجّهت السفارة بضرورة قراءة نشرة السفر الخاصة بها، ومعلومات البلد، وأي تنبيهات أمنية حديثة بعناية عند التخطيط للسفر، عبر رابط إلكتروني نشرته في بيانها.
روسيا اليوم
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