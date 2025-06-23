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السفارة الأمريكية بالبحرين تحول موظفيها إلى العمل عن بعد

السفارة الأمريكية بالبحرين تحول موظفيها إلى العمل عن بعد

2025-06-23 09:41:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأمريكية في البحرين عن انتقال عدد من موظفيها إلى نظام العمل عن بُعد، على خلفية التوتر الحاصل في المنطقة.
وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للسفارة: "قامت سفارة الولايات المتحدة في المنامة بنقل جزء من موظفيها مؤقتاً إلى نظام العمل عن بُعد".
وأضاف البيان: "وتظل السفارة مفتوحة في هذا الوقت وتواصل تقديم الخدمات الروتينية والطارئة، ولكن قد يواجه الجمهور فترات انتظار أطول لبعض الخدمات، وينصح المواطنون الأمريكيون في البحرين باتباع إجراءات الحيطة والحذر، وتقييد السفر غير الضروري داخل البلاد، ومراجعة أحدث إعلاناتنا".
كما عمّمت السفارة عنوان بريد إلكتروني مخصص للطلبات الطارئة بخصوص جواز السفر الأمريكي أو تسجيل مولود في الخارج.
وفي بيان سابق للسفارة ويندرج في نفس سياق التطورات الإقليمية، جاء فيه: "أدى النزاع بين إسرائيل وإيران إلى تعطيل السفر وإغلاق المجال الجوي بشكل متقطع في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وأضاف: "هناك احتمالية لحدوث تظاهرات ضد المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في الخارج.
تنصح وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم باتباع إجراءات حذر متزايدة".
كما وجّهت السفارة بضرورة قراءة نشرة السفر الخاصة بها، ومعلومات البلد، وأي تنبيهات أمنية حديثة بعناية عند التخطيط للسفر، عبر رابط إلكتروني نشرته في بيانها.
روسيا اليوم


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