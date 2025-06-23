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البرلمان والجامعة العربية يدينان التفجير الإرهابي في كنيسة بدمشق

البرلمان والجامعة العربية يدينان التفجير الإرهابي في كنيسة بدمشق

2025-06-23 09:41:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بدمشق.


وأعرب أبو الغيط في بيان اليوم الاثنين، عن قلق الجامعة من هذا التطور الجديد والذي يمثل استهدافا للمدنيين في دور العبادة وما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار في سوريا.

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