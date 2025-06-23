أمين (مجلس التعاون) يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة (مار إلياس) بدمشق

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أمين (مجلس التعاون) يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة (مار إلياس) بدمشق
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 23 - 6 (كونا) -- دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة (مار إلياس) في العاصمة السورية دمشق والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء والجرحى.
وجدد البديوي في تصريح صحفي وقوف دول مجلس التعاون بجانب سوريا قيادة وشعبا وتضامنها الكامل معها في مكافحة الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار مطالبا بتكاتف جميع القوى الإقليمية والدولية لدعم الجهود السورية في هذا المجال.
وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. (النهاية)
ع ش / ا ب خ
وجدد البديوي في تصريح صحفي وقوف دول مجلس التعاون بجانب سوريا قيادة وشعبا وتضامنها الكامل معها في مكافحة الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار مطالبا بتكاتف جميع القوى الإقليمية والدولية لدعم الجهود السورية في هذا المجال.
وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. (النهاية)
ع ش / ا ب خ
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