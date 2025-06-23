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أمين (مجلس التعاون) يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة (مار إلياس) بدمشق

أمين (مجلس التعاون) يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة (مار إلياس) بدمشق

2025-06-23 04:12:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 23 - 6 (كونا) -- دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة (مار إلياس) في العاصمة السورية دمشق والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء والجرحى.
وجدد البديوي في تصريح صحفي وقوف دول مجلس التعاون بجانب سوريا قيادة وشعبا وتضامنها الكامل معها في مكافحة الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار مطالبا بتكاتف جميع القوى الإقليمية والدولية لدعم الجهود السورية في هذا المجال.
وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. (النهاية)

ع ش / ا ب خ


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