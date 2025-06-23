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"إكس أس دوت كوم" تتصدر المشاركين في "معرض كولومبيا المالي" بصفتها الراعي الماسي
(MENAFN- Your Mind Media ) كولومبيا، 23 يونيو 2025 - أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن رعايتها لمعرض كولومبيا المالي (موني إكسبو كولومبيا 2025) الذي تنظمه شركة "أتش كيو مينا" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض بصفتها الراعي الماسي.
وسيجمع المعرض الذي يقام يومي 25 و26 يونيو في مركز مؤتمرات "أغورا بوغوتا" المرموق بالعاصمة الكولومبية بوغوتا نخبة من خبراء قطاع الخدمات المالية والمستثمرين والمتداولين من مختلف دول اميركا اللاتينية، حيث سيركز المشاركون على التعاون والتحول والرؤى العملية، ويُتوقع أن يكون هذا الحدث حافزًا رئيسيًا للموجة القادمة من التقدم المالي.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة "أتش كيو مينا" السيد مايكل شوان: يسرنا ان نرحب مرة أخرى بمشاركة "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، بصفتها الراعي الماسي لمعرض كولومبيا المالي (موني إكسبو كولومبيا 2025).
وأضاف: ان مشاركة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) تتوافق بسلاسة مع اهداف هذا الحدث، وذلك لما لها من حضور قوي في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، لذلك نحن نتطلع سوياً إلى تقديم تجربة رفيعة المستوى لجميع الحضور.
وسيقوم الوسيط العالمي الحاصل على تراخيص متعددة، خلال هذا الحدث الهام بعرض أنظمته المتطورة المصممة لتعزيز أداء التداول والارتقاء بتجربة المتداولين. وسيتمكن الزوار من الوصول المباشر إلى فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) المؤلف من مجموعة من الخبراء العالميين واستكشاف مجموعة شاملة من المنتجات المالية وأدوات التداول المتطورة.
من جانبه، قال السيد ميغيل هيرنانديز مدير تطوير الاعمال في منطقة أمريكا اللاتينية في مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com): ان هذه الرعاية تمثل خطوة مهمة في تعزيز حضورنا في جميع أنحاء منطقة أمريكا اللاتينية.
وأضاف: في ظل استمرارنا في توسيع نطاق حضورنا، يوفر هذا الحدث المنصة المثالية للتواصل مع المتداولين المحليين، وبناء شراكات جديدة، وتقديم عروضنا المتقدمة متعددة الأصول. ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المجتمع المالي الديناميكي.
هذا وسيتضمن جدول أعمال الحدث حلقات نقاشية عالية التأثير، وعروضًا حية للمنتجات، وجلسات تعليمية حول أحدث استراتيجيات التداول، وتمكين المستثمرين، والوصول إلى الأسواق.
ويؤكد حضور "إكس أس دوت كوم" (XS.com) على رسالتها المستمرة في الجمع بين الثقة والتكنولوجيا ونجاح العملاء في كل سوق تدخله.
ومن خلال هذه الرعاية الاستراتيجية، يؤكد الوسيط العالمي الحاصل على تراخيص متعددة ريادته في مجال التكنولوجيا المالية، ويثبت رؤيته طويلة المدى في أن يصبح الشريك المفضل في الأسواق الناشئة.
ومن خلال دعمها للشمول المالي والابتكار في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، تُعزز "إكس أس دوت كوم" (XS.com) علاقاتها، وتُقدم تجارب تداول أكثر ذكاءً، وتُسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي.
تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية
مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.
تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.
توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.
تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.
حول شركة "أتش كيو مينا"
شركة "أتش كيو مينا" هي شركة رائدة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض والدولية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا وأمريكا اللاتينية.
تشمل مجموعة فعاليات الشركة العلامات التجارية الرائدة في المعارض مثل Forex Expo Dubai و Money Expo Global و Crypto Expo Dubai و Crypto Expo Asia و Crypto Expo Global.
توفر "أتش كيو مينا" للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم فرصًا للمشاركة والتجربة والقيام بأعمال تجارية من خلال المعارض وجهًا لوجه والمحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات القابلة للتنفيذ.
وسيجمع المعرض الذي يقام يومي 25 و26 يونيو في مركز مؤتمرات "أغورا بوغوتا" المرموق بالعاصمة الكولومبية بوغوتا نخبة من خبراء قطاع الخدمات المالية والمستثمرين والمتداولين من مختلف دول اميركا اللاتينية، حيث سيركز المشاركون على التعاون والتحول والرؤى العملية، ويُتوقع أن يكون هذا الحدث حافزًا رئيسيًا للموجة القادمة من التقدم المالي.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة "أتش كيو مينا" السيد مايكل شوان: يسرنا ان نرحب مرة أخرى بمشاركة "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، بصفتها الراعي الماسي لمعرض كولومبيا المالي (موني إكسبو كولومبيا 2025).
وأضاف: ان مشاركة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) تتوافق بسلاسة مع اهداف هذا الحدث، وذلك لما لها من حضور قوي في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، لذلك نحن نتطلع سوياً إلى تقديم تجربة رفيعة المستوى لجميع الحضور.
وسيقوم الوسيط العالمي الحاصل على تراخيص متعددة، خلال هذا الحدث الهام بعرض أنظمته المتطورة المصممة لتعزيز أداء التداول والارتقاء بتجربة المتداولين. وسيتمكن الزوار من الوصول المباشر إلى فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) المؤلف من مجموعة من الخبراء العالميين واستكشاف مجموعة شاملة من المنتجات المالية وأدوات التداول المتطورة.
من جانبه، قال السيد ميغيل هيرنانديز مدير تطوير الاعمال في منطقة أمريكا اللاتينية في مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com): ان هذه الرعاية تمثل خطوة مهمة في تعزيز حضورنا في جميع أنحاء منطقة أمريكا اللاتينية.
وأضاف: في ظل استمرارنا في توسيع نطاق حضورنا، يوفر هذا الحدث المنصة المثالية للتواصل مع المتداولين المحليين، وبناء شراكات جديدة، وتقديم عروضنا المتقدمة متعددة الأصول. ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المجتمع المالي الديناميكي.
هذا وسيتضمن جدول أعمال الحدث حلقات نقاشية عالية التأثير، وعروضًا حية للمنتجات، وجلسات تعليمية حول أحدث استراتيجيات التداول، وتمكين المستثمرين، والوصول إلى الأسواق.
ويؤكد حضور "إكس أس دوت كوم" (XS.com) على رسالتها المستمرة في الجمع بين الثقة والتكنولوجيا ونجاح العملاء في كل سوق تدخله.
ومن خلال هذه الرعاية الاستراتيجية، يؤكد الوسيط العالمي الحاصل على تراخيص متعددة ريادته في مجال التكنولوجيا المالية، ويثبت رؤيته طويلة المدى في أن يصبح الشريك المفضل في الأسواق الناشئة.
ومن خلال دعمها للشمول المالي والابتكار في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، تُعزز "إكس أس دوت كوم" (XS.com) علاقاتها، وتُقدم تجارب تداول أكثر ذكاءً، وتُسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي.
تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية
مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.
تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.
توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.
تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.
حول شركة "أتش كيو مينا"
شركة "أتش كيو مينا" هي شركة رائدة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض والدولية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا وأمريكا اللاتينية.
تشمل مجموعة فعاليات الشركة العلامات التجارية الرائدة في المعارض مثل Forex Expo Dubai و Money Expo Global و Crypto Expo Dubai و Crypto Expo Asia و Crypto Expo Global.
توفر "أتش كيو مينا" للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم فرصًا للمشاركة والتجربة والقيام بأعمال تجارية من خلال المعارض وجهًا لوجه والمحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات القابلة للتنفيذ.
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