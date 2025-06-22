أتلتيكو يتمسك بالأمل أمام بوتافوجو.. وسان جيرمان يقابل ساوندرز

MENAFN - Al-Bayan) تنطلق منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، حينما يلتقي أتلتيكو مدريد مع بوتافوجو، وباريس سان جيرمان مع سياتل ساوندرز، مساء اليوم، وتتنافس الفرق الأربعة على بطاقتي التأهل لدور الـ 16، حيث يتربع بوتافوجو على القمة بست نقاط، يليه سان جيرمان في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، متفوقاً على أتلتيكو مدريد بفارق المواجهات المباشرة، فيما يقبع سياتل ساوندرز في قاع الترتيب بلا رصيد. وستكون المباراة الأبرز في هذه المجموعة، هي المواجهة التي تجمع بين أتلتيكو مدريد وبوتافوجو، ويتعين على الفريق الإسباني الفوز في هذه المباراة، لتفادي الخروج المبكر من كأس العالم للأندية.

كان أتلتيكو استعاد توازنه، بعد هزيمته القاسية في المباراة الافتتاحية أمام سان جيرمان برباعية، وحقق النقاط الثلاث في الجولة الماضية، بالفوز على سياتل 3 - 1، لكن الفريق بوتافوجو تغلب على باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، بهدف نظيف، ويكفيه التعادل فقط للتأهل.

ويُعرف أتلتيكو بتقلب مستواه، فقد سجل ثلاثة أهداف أو أكثر في ست من آخر عشر مباريات، وحقق الفوز في جميعها، بينما فشل في التسجيل تماماً في المباريات الأربع الأخرى، وخسر ثلاثاً منها.

وتبقى فرصة أتلتيكو مدريد في التأهل معقدة، ففي حال فاز باريس سان جيرمان، كما هو متوقع، على سياتل، فسيكون على أتلتيكو الفوز على بوتافوجو بفارق ثلاثة أهداف في ملعب ((روز بول))، لقلب فارق الأهداف لصالحه. وتحتسب فقط الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المتعادلة في النقاط، وبالتالي، قد تكون هزيمة أتلتيكو برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، عاملاً حاسماً سلبياً للفريق الإسباني. ولكن مهمة الفريق الإسباني ستكون صعبة للغاية، لا سيما أنه سيواجه فريقاً يعيش حالة من الثقة العالية، بعد الفوز في أول مباراتين، على سياتل ساوندرز وسان جيرمان.

واستطاع بوتافوجو أن يتفوق على باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أسابيع قليلة فقط من تتويج الفريق الفرنسي بلقب دوري الأبطال. وكان الفوز على سان جيرمان، هو أول انتصار لأي فريق من اتحاد أمريكا الجنوبية ((كونميبول))، على نادٍ أوروبي في كأس العالم للأندية منذ عام 2012، عندما هزم كورينثيانز فريق تشيلسي في النهائي.

ويكفي بوتافوجو الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأي نتيجة، ليضمن التأهل لدور الـ 16، الحالة الوحيدة التي يودع فيها بوتافوجو البطولة، هي خسارته بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر في هذه المباراة، مع فوز سان جيرمان على سياتل ساوندرز.

وفي ذات التوقيت، يلتقي فريق سان جيرمان مع سياتل ساوندرز الأمريكي. ويعلم سان جيرمان أن الفوز سيكون كافياً للتأهل لدور الـ 16، خاصة أن الهزيمة المفاجئة لبطل أوروبا أمام بوتافوجو في الجولة الثانية، أدت إلى بقاء التأهل إلى الأدوار الإقصائية غير محسوم حتى الآن، في حين أن مضيفهم من الدوري الأمريكي، لم يحصد أي نقطة حتى الآن. وقد يكون التعادل كافياً لفريق سان جيرمان للتأهل لدور الـ 16، في حال عدم تحقيق أتلتيكو مدريد للفوز على بوتافوجو.

وفي الوقت الذي قد يحتاج باريس سان جيرمان إلى نقطة واحدة فقط لحسم التأهل عن هذه المجموعة، فإن سياتل ساوندرز بحاجة إلى ما يشبه المعجزة الصغيرة، بالنظر إلى مركزهم في الترتيب، وأدائهم السيئ خلال البطولة. وتبدو المهمة صعبة للغاية، خاصة أن سياتل خسر أربع مباريات متتالية، بما في ذلك آخر ثلاث مباريات على أرضه، وهو ما يحدث لأول مرة منذ عام 2011.