"ألعاب المستقبل 2025" نافذة أبوظبي إلى عالم التكنولوجيا والرياضة

MENAFN - Al-Bayan) تستعد أبوظبي لاستضافة دورة ألعاب المستقبل في شهر ديسمبر المقبل، بعدما تم اختيارها من قبل منظمة ((فيجيتال إنترناشيونال)) لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تحتضن هذا الحدث العالمي، بما يؤكد مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار الرياضي والتقني.

وذكر الموقع الرسمي لمنظمة ((فيجيتال إنترناشيونال)) أن اختيار العاصمة أبوظبي لاستضافة النسخة المقبلة جاء بفضل رؤيتها الجريئة وبنيتها التحتية المتطورة، وملاعبها الفاخرة، والتي تعد المكان الأمثل للرياضة وتنظيم أكبر وأهم الفعاليات العالمية.

وأكدت المنظمة أن نسخة أبوظبي ستجمع خلال المنافسات التي تقام داخل مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، أفضل الرياضيين في العالم على مدار 6 أيام من المنافسة الحماسية، وألعاب الفيديو التي تعتمد على التكنولوجيا، وأجواء ممتعة لجميع الحضور، من خلال مزج الرياضات الإلكترونية، والتحديات البدنية، بالإضافة إلى تجارب مختلفة للجماهير الحاضرة.

وأشارت المنظمة إلى أن ((اسباير)) الجهة الرسمية المنظمة للحدث، وبفضل سجلها الحافل ستتولى تنظيم النسخة المقبلة، ما يضمن تجربة مبتكرة وسلسة، بالإضافة إلى شركة ((إثاره))، الشركة الرائدة في إدارة بعض أهم فعاليات أبوظبي، بخبرة عالمية المستوى لضمان سير الفعاليات بسلاسة على جميع المستويات.

وقال سعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية إن استضافة العاصمة أبوظبي لهذا الحدث الفريد من نوعه تؤكد ريادتها في استقطاب كل ما هو جديد، خصوصاً فيما يتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وهو ما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأوضح: أن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية يعمل على إطلاق العديد من المبادرات النوعية في هذا الشأن، من خلال استقطاب آخر الابتكارات في عالم الرياضات الإلكترونية لتلبية الشغف المتزايد للاعبين ومحبي هذا النوع من الرياضات بشكل عام، حيث سيتم تطبيق نظام ((الفيجيتال)) من أجل تعزيز التفاعل بين اللاعبين، وتقديم تجربة رياضية شاملة، كما أن هناك خطة للاتحاد لنشر ثقافة ((الفيجتال)) في المدارس، تماشياً مع رؤية الدولة في هذا المجال.

من جهته قال نيس هات، الرئيس التنفيذي لشركة ((فيچيتال انترناشونال))، إن اختيار أبوظبي لاستضافة دورة ((ألعاب المستقبل 2025)) يمثل نقطة تحول جديدة في المسيرة العالمية لهذا الحدث، ما يرسخ مكانة الإمارة، مركزاً رائداً للابتكار الرياضي والتكنولوجي، ويعكس الثقة في قدراتها لاستضافة فعاليات متكاملة وواسعة النطاق.

بدوره، أكد ستيفان تيمبانو الرئيس التنفيذي لـ ((أسباير)) - الذراع المعنية بتسريع الابتكار لدى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي- أهمية دعم دورة ((ألعاب المستقبل 2025)) في أبوظبي، المنصة العالمية التي تلتقي عليها الرياضة والتكنولوجيا والخيال.. منوهاً أن هذا النوع الناشئ من المنافسات الدولية تتزايد أهميته، إذ يمزج بين الرياضة التقليدية والتقنيات الرقمية.

وتابع: إن استضافة ((ألعاب المستقبل 2025)) في أبوظبي تعكس الالتزام برسم ملامح مستقبل الرياضة والتكنولوجيا، مع تعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة الابتكار العالمية.

وكانت النسخة الافتتاحية من الحدث الذي أقيم في تركيا عام 2024 قد شهدت مشاركة أكثر من 2000 رياضي من 100 دولة، واستقطبت جمهوراً واسعاً تجاوز 300 ألف مشجع من مختلف أنحاء العالم.

وتعد ((ألعاب المستقبل))، فعالية رياضية رقمية - بدنية ((فيجيتال))، تجمع بين المنافسة الواقعية والتجربة الافتراضية، وتشمل مجموعة من الرياضات الهجينة، مثل كرة القدم والرماية الرقمية، إلى جانب مسابقات تقنية ورياضية تدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي.

ويتوقع أن تستقطب الدورة المقبلة آلاف الرياضيين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم، ضمن تجربة رياضية متكاملة تجمع بين الأداء البدني والتقنيات المتقدمة.