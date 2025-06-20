الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تسجل خسائر أسبوعية كبيرة

الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تسجل خسائر أسبوعية كبيرة
وأغلق مؤشر ستوكس أوروبا 600 تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة اليوم الجمعة، لكنه خسر 1.5 بالمئة خلال الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.2 بالمئة، لكنه خسر ما يقرب من 1 بالمئة خلال الأسبوع بأكمله.
كما أنهى مؤشر كاك 40 الفرنسي تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.2 بالمئة، على الرغم من إغلاقه الإيجابي بنسبة 0.5 بالمئة اليوم الجمعة.
وأغلق مؤشر فوتسي 100 البريطاني على انخفاض مؤقت بنسبة 0.2 بالمئة يوم الجمعة، وخسر أيضاً قيمته خلال الأسبوع بأكمله.
بترا
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