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الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تسجل خسائر أسبوعية كبيرة

الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تسجل خسائر أسبوعية كبيرة

2025-06-20 03:13:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتمت الأسهم الأوروبية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع، لكنها سجلت خسائر كبيرة خلال الأسبوع بأكمله، مع استمرار تركيز المستثمرين على الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران.


وأغلق مؤشر ستوكس أوروبا 600 تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة اليوم الجمعة، لكنه خسر 1.5 بالمئة خلال الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .


وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.2 بالمئة، لكنه خسر ما يقرب من 1 بالمئة خلال الأسبوع بأكمله.

كما أنهى مؤشر كاك 40 الفرنسي تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.2 بالمئة، على الرغم من إغلاقه الإيجابي بنسبة 0.5 بالمئة اليوم الجمعة.


وأغلق مؤشر فوتسي 100 البريطاني على انخفاض مؤقت بنسبة 0.2 بالمئة يوم الجمعة، وخسر أيضاً قيمته خلال الأسبوع بأكمله.


بترا

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