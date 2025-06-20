403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
اخترنا لكم هذا الصيف: أبرز وجهات الاستثمار الواعدة في الإمارات العربية المتحدة لعام 2025
(MENAFN- Sherpa Communications) اخترنا لكم هذا الصيف: أبرز وجهات الاستثمار الواعدة في الإمارات العربية المتحدة لعام 2025
يشهد سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة نشاطاً ملحوظاً على مدار العام، حيث تجاوز حجم التصرفات العقارية 239 مليار درهم إماراتي (حوالي 65 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025. ومع حلول فصل الصيف، حان الوقت لتسليط الضوء الضوء على مجموعة من المواقع الاستراتيجية التي تتمتع بقيمة طويلة الأجل ورؤية متميزة وجاذبية موسمية. من وجهات شاطئية فاخرة إلى مناطق المدن الذكية الصاعدة، تكشف وكالة وايت ويل العقارية عن أفضل ست وجهات تثير اهتمام المستثمرين هذا الصيف.
دبي كريك هاربور
يتزايد الطلب على المجمعات السكنية التي تجمع بين الفخامة والأجواء الهادئة والإطلالة على الواجهة المائية، وهو ما يلبيه مجمع "دبي كريك هاربور"، خاصة مع بيئته المتناغمة وأفقه الخلاب وقربه من وسط مدينة دبي، مما يجعله الوجهة مفضلة للمشترين الباحثين عن نمط حياة فاخر مع فرص استثمارية واعدة. بموقعه الاستراتيجي على الواجهة المائية لخور دبي، يتميز المجمع بأجوائه الهادئة المعززة بالمساحات الخضراء والإطلالات المباشرة على برج خور دبي.
تبدأ أسعار الشقق على الواجهة المائية من 1.45 مليون درهم إماراتي، بينما تتجاوز أسعار الفيلات الفاخرة 5 ملايين درهم إماراتي. بعوائد إيجارية تتراوح بين 6% و 6.8% وارتفاع متواصل في الأسعار، يُوازن "دبي كريك هاربور" بين الفخامة وإمكانات النمو على المدى الطويل. كما يوفر مشروع "ألبيرو" في جرين غيت بارك، ومن تطوير إعمار العقارية، وهو مشروع سكني منخفض الارتفاع ضمن منطقة الأبراج، لمسة من الخصوصية بين الخضرة المورفة والمناظر الطبيعية والتصاميم الذكية مما يعزز جاذبيته للمستخدمين النهائيين.
جزيرة المرجان، رأس الخيمة
مع تزايد اهتمام المستثمرين بالحياة الساحلية، تشهد جزيرة المرجان إقبالاً متزايداً، لا سيما مع منتجع "وين" المرتقب الذي يعد بتحويل المنطقة إلىي مركز ضيافة وسياحة عالمي. تتميز الجزيرة بإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ وفرصة نادرة لامتلاك مسكن فاخر بجوار وجهة ألعاب وترفيه مستقبلية.
تبدأ أسعار الشقق من 585 ألف درهم إماراتي، بينما تصل أسعار المنازل الفاخرة إلى أكثر من 30 مليون درهم إماراتي. يوفر هذا المشروع عوائد إيجارية تتراوح بين 8% و 9%، وارتفاعاً سنوياً في قيمة العقارات بنسبة تزيد عن 20%، ما يجعله وجهة جذابة للمستثمرين على المدى القصير والمستثمرين الراغبين بتنمية رأس المال. يُجسّد مشروع "سورا بيتش ريزيدنسز" من شركة "آرك" هذا التوجه بوسائل راحة عالمية تضاهي المنتجعات والفنادق، وإطلالات بحرية، وديكورات داخلية فخمة.
الخليج التجاري
في سوقٍ تُحفّز فيه عوائد الإيجار قصيرة الأجل الطلب على العقارات، يواصل الخليج التجاري جذب المشترين الباحثين عن أصول مدرة للدخل في قلب دبي. يتمثل عامل الجذب الأبرز للخليج التجاري في اندماج الموقع والفخامة، مع قربه من مركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي، وقناة دبي المائية التي تمرّ عبره.
يبلغ متوسط سعر الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين نوم 1.4 مليون درهم إماراتي مع عوائد تتراوح بين 6% و 7%، وطلب قوي على العقارات في السوق الثانوي. ومن أبرز العروض المتاحة مشروع والدورف أستوريا ريزيدنسز، العنوان الذي يحمل اسم علامة تجارية مرموقة ويجمع بين الخدمات الراقية والميزات العملية للحياة اليومية، ليوفر للسكان مستوى معيشة عالمي.
جزيرة ياس، أبوظبي
يتطلع المشترون هذا الصيف إلى جزيرة ياس لما توفره من مزيج فريد من الترفيه والجاذبية العائلية وإمكانية التأجير لفترات قصيرة. تكمن ميزة الجزيرة في أسلوب حياتها المتنوع، من المنتزهات الترفيهية وملاعب الجولف إلى المراسي والوجهات الثقافية، كل ذلك ضمن بيئة سكنية تم تخطيطها بعناية.
يبلغ متوسط سعر الفيلات 4.5 مليون درهم إماراتي، بينما تتراوح أسعار الشقق بين 1.2 مليون درهم إماراتي و 3.8 مليون درهم إماراتي، مع عوائد تصل إلى 6.5-7%. وبالنسبة للباحثين عن الرفاهية، يوفر فندق والدورف أستوريا جزيرة ياس الهدوء على الواجهة البحرية والدعم والموثوقية التي تأتي من علامة الضيافة الفاخرة، مما يجعله وجهة جذابة للاستخدام والاستثمار.
دبي الجنوب
ينجذب المستثمرون بشكل متزايد إلى دبي الجنوب بفضل أسعارها المعقولة وتوافقها مع رؤية الإمارات للبنية التحتية. وبصفتها مركزاً جاهزاً للمستقبل بالقرب من توسعة مطار آل مكتوم الدولي المرتقبة، ومراكز الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية لمعرض إكسبو 2020، تكمن جاذبية المنطقة في المبادرة بالاستثمار في المشروع من بدايته لاغتنام النمو طويل الأجل.
هناك إقبال كبير على الوحدات السكنية على المخطط والتي تبدأ أسعارها من 800 ألف درهم إماراتي، مع نمو متوقع في القيمة بنسبة 15-25% بحلول عام 2030، وعوائد إيجارية تتراوح بين 6-8%. يجسد مشروع الواحة في مدينة إكسبو جاذبية المنطقة بتصميمه المجتمعي الخالي من السيارات، والذي يركز على الصحة والرفاهية في قلب دبي، وهو مصمم خصيصاً لجيل جديد من المشترين.
قرية جميرا الدائرية
بأسعارها المعقولة، وسهولة الوصول إليها، وتوجهها المتزايد نحو التصميم، تظل قرية جميرا الدائرية الخيار الأمثل للمشترين الباحثين عن عوائد استثمارية قوية دون المساومة على أسلوب المعيشة الراقي. يكمن عامل الجذب الرئيسي للمنطقة في قدرتها على توفير دخل من الإيجار وتحقيق رضا السكان على حد سواء.
تبدأ أسعار الشقق من 650 ألف درهم إماراتي، والفيلات من 1.6 مليون درهم إماراتي، بعوائد تتراوح بين 7% و 8.6%. كما يعزز الطلب المستمر على الإيجار في المنطقة من مكانتها المثالية للمستثمرين الجدد. يوفر مشروع هافلوك هايتس من شركة شركة إتش ام بي (HMB) للتطوير العقاري حياة راقية مع مرافق على السطح وإمكانات تأجير رائعة، مع جودة مميزة في التصميم وسهولة الوصول إلى المشروع.
وأخيراً...
بشكل عام، يميل السوق نحو المشاريع التي تجمع بين نمط الحياة والموقع المتميز والمزايا المالية. وبينما تتميز كل منطقة بطابعها الفريد، تحمل جزيرة المرجان ودبي الجنوب وعداً استثنائياً على المدى الطويل. جزيرة المرجان في طريقها إلى التحول لتصبح عاصمة الترفيه في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل نموها الذي يقوده قطاع الضيافة، بينما تستفيد منطقة دبي الجنوب من توسعة المطار، مما يرسي أسساً قوية لنمو مستدام لرأس المال واستقرار المستخدمين النهائيين. يُمثل كلاهما فرصاً استثمارية في مراحل مبكرة ضمن بيئات عقارية سريعة النضج، ما يُناسب أصحاب الرؤية الاستثمارية الثاقبة. أما بالنسبة لدبي كريك هاربور وجزيرة ياس، فهما أصول قوية لاستثمارات تعزز نمط الحياة الراقية ستحقق تأثيراً مضاعقاً على المدى الطويل بفضل موقعها المميز في مناطق لا يزال معدّل العرض فيها محدود وتشهد استثمارات حكومية مستمرة.
يشهد سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة نشاطاً ملحوظاً على مدار العام، حيث تجاوز حجم التصرفات العقارية 239 مليار درهم إماراتي (حوالي 65 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025. ومع حلول فصل الصيف، حان الوقت لتسليط الضوء الضوء على مجموعة من المواقع الاستراتيجية التي تتمتع بقيمة طويلة الأجل ورؤية متميزة وجاذبية موسمية. من وجهات شاطئية فاخرة إلى مناطق المدن الذكية الصاعدة، تكشف وكالة وايت ويل العقارية عن أفضل ست وجهات تثير اهتمام المستثمرين هذا الصيف.
دبي كريك هاربور
يتزايد الطلب على المجمعات السكنية التي تجمع بين الفخامة والأجواء الهادئة والإطلالة على الواجهة المائية، وهو ما يلبيه مجمع "دبي كريك هاربور"، خاصة مع بيئته المتناغمة وأفقه الخلاب وقربه من وسط مدينة دبي، مما يجعله الوجهة مفضلة للمشترين الباحثين عن نمط حياة فاخر مع فرص استثمارية واعدة. بموقعه الاستراتيجي على الواجهة المائية لخور دبي، يتميز المجمع بأجوائه الهادئة المعززة بالمساحات الخضراء والإطلالات المباشرة على برج خور دبي.
تبدأ أسعار الشقق على الواجهة المائية من 1.45 مليون درهم إماراتي، بينما تتجاوز أسعار الفيلات الفاخرة 5 ملايين درهم إماراتي. بعوائد إيجارية تتراوح بين 6% و 6.8% وارتفاع متواصل في الأسعار، يُوازن "دبي كريك هاربور" بين الفخامة وإمكانات النمو على المدى الطويل. كما يوفر مشروع "ألبيرو" في جرين غيت بارك، ومن تطوير إعمار العقارية، وهو مشروع سكني منخفض الارتفاع ضمن منطقة الأبراج، لمسة من الخصوصية بين الخضرة المورفة والمناظر الطبيعية والتصاميم الذكية مما يعزز جاذبيته للمستخدمين النهائيين.
جزيرة المرجان، رأس الخيمة
مع تزايد اهتمام المستثمرين بالحياة الساحلية، تشهد جزيرة المرجان إقبالاً متزايداً، لا سيما مع منتجع "وين" المرتقب الذي يعد بتحويل المنطقة إلىي مركز ضيافة وسياحة عالمي. تتميز الجزيرة بإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ وفرصة نادرة لامتلاك مسكن فاخر بجوار وجهة ألعاب وترفيه مستقبلية.
تبدأ أسعار الشقق من 585 ألف درهم إماراتي، بينما تصل أسعار المنازل الفاخرة إلى أكثر من 30 مليون درهم إماراتي. يوفر هذا المشروع عوائد إيجارية تتراوح بين 8% و 9%، وارتفاعاً سنوياً في قيمة العقارات بنسبة تزيد عن 20%، ما يجعله وجهة جذابة للمستثمرين على المدى القصير والمستثمرين الراغبين بتنمية رأس المال. يُجسّد مشروع "سورا بيتش ريزيدنسز" من شركة "آرك" هذا التوجه بوسائل راحة عالمية تضاهي المنتجعات والفنادق، وإطلالات بحرية، وديكورات داخلية فخمة.
الخليج التجاري
في سوقٍ تُحفّز فيه عوائد الإيجار قصيرة الأجل الطلب على العقارات، يواصل الخليج التجاري جذب المشترين الباحثين عن أصول مدرة للدخل في قلب دبي. يتمثل عامل الجذب الأبرز للخليج التجاري في اندماج الموقع والفخامة، مع قربه من مركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي، وقناة دبي المائية التي تمرّ عبره.
يبلغ متوسط سعر الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين نوم 1.4 مليون درهم إماراتي مع عوائد تتراوح بين 6% و 7%، وطلب قوي على العقارات في السوق الثانوي. ومن أبرز العروض المتاحة مشروع والدورف أستوريا ريزيدنسز، العنوان الذي يحمل اسم علامة تجارية مرموقة ويجمع بين الخدمات الراقية والميزات العملية للحياة اليومية، ليوفر للسكان مستوى معيشة عالمي.
جزيرة ياس، أبوظبي
يتطلع المشترون هذا الصيف إلى جزيرة ياس لما توفره من مزيج فريد من الترفيه والجاذبية العائلية وإمكانية التأجير لفترات قصيرة. تكمن ميزة الجزيرة في أسلوب حياتها المتنوع، من المنتزهات الترفيهية وملاعب الجولف إلى المراسي والوجهات الثقافية، كل ذلك ضمن بيئة سكنية تم تخطيطها بعناية.
يبلغ متوسط سعر الفيلات 4.5 مليون درهم إماراتي، بينما تتراوح أسعار الشقق بين 1.2 مليون درهم إماراتي و 3.8 مليون درهم إماراتي، مع عوائد تصل إلى 6.5-7%. وبالنسبة للباحثين عن الرفاهية، يوفر فندق والدورف أستوريا جزيرة ياس الهدوء على الواجهة البحرية والدعم والموثوقية التي تأتي من علامة الضيافة الفاخرة، مما يجعله وجهة جذابة للاستخدام والاستثمار.
دبي الجنوب
ينجذب المستثمرون بشكل متزايد إلى دبي الجنوب بفضل أسعارها المعقولة وتوافقها مع رؤية الإمارات للبنية التحتية. وبصفتها مركزاً جاهزاً للمستقبل بالقرب من توسعة مطار آل مكتوم الدولي المرتقبة، ومراكز الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية لمعرض إكسبو 2020، تكمن جاذبية المنطقة في المبادرة بالاستثمار في المشروع من بدايته لاغتنام النمو طويل الأجل.
هناك إقبال كبير على الوحدات السكنية على المخطط والتي تبدأ أسعارها من 800 ألف درهم إماراتي، مع نمو متوقع في القيمة بنسبة 15-25% بحلول عام 2030، وعوائد إيجارية تتراوح بين 6-8%. يجسد مشروع الواحة في مدينة إكسبو جاذبية المنطقة بتصميمه المجتمعي الخالي من السيارات، والذي يركز على الصحة والرفاهية في قلب دبي، وهو مصمم خصيصاً لجيل جديد من المشترين.
قرية جميرا الدائرية
بأسعارها المعقولة، وسهولة الوصول إليها، وتوجهها المتزايد نحو التصميم، تظل قرية جميرا الدائرية الخيار الأمثل للمشترين الباحثين عن عوائد استثمارية قوية دون المساومة على أسلوب المعيشة الراقي. يكمن عامل الجذب الرئيسي للمنطقة في قدرتها على توفير دخل من الإيجار وتحقيق رضا السكان على حد سواء.
تبدأ أسعار الشقق من 650 ألف درهم إماراتي، والفيلات من 1.6 مليون درهم إماراتي، بعوائد تتراوح بين 7% و 8.6%. كما يعزز الطلب المستمر على الإيجار في المنطقة من مكانتها المثالية للمستثمرين الجدد. يوفر مشروع هافلوك هايتس من شركة شركة إتش ام بي (HMB) للتطوير العقاري حياة راقية مع مرافق على السطح وإمكانات تأجير رائعة، مع جودة مميزة في التصميم وسهولة الوصول إلى المشروع.
وأخيراً...
بشكل عام، يميل السوق نحو المشاريع التي تجمع بين نمط الحياة والموقع المتميز والمزايا المالية. وبينما تتميز كل منطقة بطابعها الفريد، تحمل جزيرة المرجان ودبي الجنوب وعداً استثنائياً على المدى الطويل. جزيرة المرجان في طريقها إلى التحول لتصبح عاصمة الترفيه في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل نموها الذي يقوده قطاع الضيافة، بينما تستفيد منطقة دبي الجنوب من توسعة المطار، مما يرسي أسساً قوية لنمو مستدام لرأس المال واستقرار المستخدمين النهائيين. يُمثل كلاهما فرصاً استثمارية في مراحل مبكرة ضمن بيئات عقارية سريعة النضج، ما يُناسب أصحاب الرؤية الاستثمارية الثاقبة. أما بالنسبة لدبي كريك هاربور وجزيرة ياس، فهما أصول قوية لاستثمارات تعزز نمط الحياة الراقية ستحقق تأثيراً مضاعقاً على المدى الطويل بفضل موقعها المميز في مناطق لا يزال معدّل العرض فيها محدود وتشهد استثمارات حكومية مستمرة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تقدم سعودي.. انتشار استثنائي للإنترنت بـ99% - جريدة الوطن السعودية
79% من قادة تكنولوجيا المعلومات في السعودية يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي الوكيل يفرض تحديات تنظيمية
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تعلن عن تعيين السيد درهم عبده سعيد أنعم رئيسًا لمجلس الإدارة
ما أهمية مصفاة حيفا التي استهدفتها إيران؟
بيت التمويل أفضل بنك استثماري في الكويت من MEED
من أبل وفيسبوك وجوجل.. تسريب تاريخي لـ16 مليار كلمة مرور