البرازيل تعلن خلوها من إنفلونزا الطيور

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية يوم الأربعاء 18 يونيو، في إخطار موجه إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أن البرازيل باتت بلدًا خاليًا من إنفلونزا الطيور. ويأتي هذا الإعلان الرسمي بعد انتهاء فترة الحظر الصحي التي بدأت في 22 مايو، وتم خلالها الإلتزام بدورتين حياتيتين للفيروس بإجمالي 28 يومًا. وكانت البرازيل قد سجلت إصابة وحيدة في مزرعة بمدينة“مونتينيغرو” بولاية ريو غراندي دو سول.

يذكر أنه عقب تأكيد الإصابة في المدينة، قامت عدة دول، من بينها دول عربية، بتعليق استيراد لحوم الدواجن من مدينة مونتينيغرو ومن ولاية ريو غراندي دو سول أو حتى من البرازيل بأكملها، وذلك استناداً إلى البروتوكولات التجارية السارية.

وفي بيان رسمي، صرح السيد ريكاردو سانتين، رئيس الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني، إن هذا الإعلان الذاتي يمثل“خطوة حاسمة” لتسريع المفاوضات مع الأسواق التي ما تزال تفرض قيودًا على المنتجات البرازيلية، لاستئناف عمليات الشراء. وأضاف:“نحن واثقون من عودة الصادرات لمستوياتها المعتادة بشكل سريع، وتعزيز مساهمتنا في دعم الأمن الغذائي العالمي”.

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*ترجمه من البرتغالية: معين رياض العيّا

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