البرازيل تعلن خلوها من إنفلونزا الطيور

البرازيل تعلن خلوها من إنفلونزا الطيور
يذكر أنه عقب تأكيد الإصابة في المدينة، قامت عدة دول، من بينها دول عربية، بتعليق استيراد لحوم الدواجن من مدينة مونتينيغرو ومن ولاية ريو غراندي دو سول أو حتى من البرازيل بأكملها، وذلك استناداً إلى البروتوكولات التجارية السارية.
وفي بيان رسمي، صرح السيد ريكاردو سانتين، رئيس الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني، إن هذا الإعلان الذاتي يمثل“خطوة حاسمة” لتسريع المفاوضات مع الأسواق التي ما تزال تفرض قيودًا على المنتجات البرازيلية، لاستئناف عمليات الشراء. وأضاف:“نحن واثقون من عودة الصادرات لمستوياتها المعتادة بشكل سريع، وتعزيز مساهمتنا في دعم الأمن الغذائي العالمي”.
اقرأ أيضاً:
وزير برازيلي: تم احتواء انفلونزا الطيور
*ترجمه من البرتغالية: معين رياض العيّامن المصدر
The post البرازيل تعلن خلوها من إنفلونزا الطيور appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تقدم سعودي.. انتشار استثنائي للإنترنت بـ99% - جريدة الوطن السعودية
79% من قادة تكنولوجيا المعلومات في السعودية يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي الوكيل يفرض تحديات تنظيمية
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تعلن عن تعيين السيد درهم عبده سعيد أنعم رئيسًا لمجلس الإدارة
ما أهمية مصفاة حيفا التي استهدفتها إيران؟
بيت التمويل أفضل بنك استثماري في الكويت من MEED
من أبل وفيسبوك وجوجل.. تسريب تاريخي لـ16 مليار كلمة مرور