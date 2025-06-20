مديرية الأمن العام تعلن انتهاء فترات الإنذار وتدعو لاتباع التعليمات

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مديرية الأمن العام تعلن انتهاء فترات الإنذار وتدعو لاتباع التعليمات
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام، عن انتهاء فترات الإنذار التي تم إطلاقها في وقت سابق، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة أولاً بأول.
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