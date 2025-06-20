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مديرية الأمن العام تعلن انتهاء فترات الإنذار وتدعو لاتباع التعليمات

مديرية الأمن العام تعلن انتهاء فترات الإنذار وتدعو لاتباع التعليمات

2025-06-20 10:07:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام، عن انتهاء فترات الإنذار التي تم إطلاقها في وقت سابق، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة أولاً بأول.


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