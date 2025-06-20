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إصابة 12 شخصًا في قصف إيراني على حيفا واستهداف مباشر لمبنى في غوش دان

إصابة 12 شخصًا في قصف إيراني على حيفا واستهداف مباشر لمبنى في غوش دان

2025-06-20 10:07:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 12 شخصًا على الأقل في مدينة حيفا، بعضهم في حالة حرجة، نتيجة القصف الصاروخي الإيراني المباشر على المدينة، وذلك ضمن موجة تصعيد غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل.
وفي تطور متزامن، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن صاروخًا إيرانيًا أصاب مبنى بشكل مباشر في منطقة غوش دان وسط إسرائيل، دون الكشف بعد عن حجم الخسائر البشرية أو المادية في الموقع.
من جهتها، أعلنت دائرة الإطفاء الإسرائيلية عن تسجيل أضرار واسعة وإصابات في المنطقة الوسطى من البلاد جراء القصف الإيراني، وسط جهود مكثفة لاحتواء الحرائق ومعالجة آثار الدمار.

MENAFN20062025000208011052ID1109701007

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