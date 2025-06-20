إصابة 12 شخصًا في قصف إيراني على حيفا واستهداف مباشر لمبنى في غوش دان

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إصابة 12 شخصًا في قصف إيراني على حيفا واستهداف مباشر لمبنى في غوش دان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 12 شخصًا على الأقل في مدينة حيفا، بعضهم في حالة حرجة، نتيجة القصف الصاروخي الإيراني المباشر على المدينة، وذلك ضمن موجة تصعيد غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل.
وفي تطور متزامن، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن صاروخًا إيرانيًا أصاب مبنى بشكل مباشر في منطقة غوش دان وسط إسرائيل، دون الكشف بعد عن حجم الخسائر البشرية أو المادية في الموقع.
من جهتها، أعلنت دائرة الإطفاء الإسرائيلية عن تسجيل أضرار واسعة وإصابات في المنطقة الوسطى من البلاد جراء القصف الإيراني، وسط جهود مكثفة لاحتواء الحرائق ومعالجة آثار الدمار.
وفي تطور متزامن، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن صاروخًا إيرانيًا أصاب مبنى بشكل مباشر في منطقة غوش دان وسط إسرائيل، دون الكشف بعد عن حجم الخسائر البشرية أو المادية في الموقع.
من جهتها، أعلنت دائرة الإطفاء الإسرائيلية عن تسجيل أضرار واسعة وإصابات في المنطقة الوسطى من البلاد جراء القصف الإيراني، وسط جهود مكثفة لاحتواء الحرائق ومعالجة آثار الدمار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تقدم سعودي.. انتشار استثنائي للإنترنت بـ99% - جريدة الوطن السعودية
79% من قادة تكنولوجيا المعلومات في السعودية يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي الوكيل يفرض تحديات تنظيمية
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تعلن عن تعيين السيد درهم عبده سعيد أنعم رئيسًا لمجلس الإدارة
ما أهمية مصفاة حيفا التي استهدفتها إيران؟
بيت التمويل أفضل بنك استثماري في الكويت من MEED
من أبل وفيسبوك وجوجل.. تسريب تاريخي لـ16 مليار كلمة مرور