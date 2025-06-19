  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رئيس الأمن العام يستقبل سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين

رئيس الأمن العام يستقبل سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين

2025-06-19 09:02:20
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، صباح اليوم، أوكاي آساكو سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين، وذلك بحضور اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام، والعميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الأمن العام بسفيرة اليابان، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين واليابان، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف الأصعدة.

وقد تم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية، بما يسهم في دعم جهود حفظ الأمن والاستقرار.

MENAFN19062025000055011008ID1109696483

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث