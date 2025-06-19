رئيس الأمن العام يستقبل سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، صباح اليوم، أوكاي آساكو سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين، وذلك بحضور اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام، والعميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الأمن العام بسفيرة اليابان، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين واليابان، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف الأصعدة.

وقد تم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية، بما يسهم في دعم جهود حفظ الأمن والاستقرار.