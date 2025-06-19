رئيس الأمن العام يستقبل سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين

رئيس الأمن العام يستقبل سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الأمن العام بسفيرة اليابان، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين واليابان، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف الأصعدة.
وقد تم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية، بما يسهم في دعم جهود حفظ الأمن والاستقرار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ما أهمية مصفاة حيفا التي استهدفتها إيران؟
الاحتلال يغلق أبواب الأقصى للجمعة الثانية ويغلق الحرم الإبراهيمي لليوم الثامن
سويسرا ترفع عقوبات اقتصادية عن سورية
نائب ترمب : الوقت بدأ ينفد أمام الحل الدبلوماسي
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
إيران ترفض المفاوضات قبل وقف الهجمات الإسرائيلية