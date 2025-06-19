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جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بتعيين وكيل مساعد في مكتب رئيس مجلس الوزراء

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بتعيين وكيل مساعد في مكتب رئيس مجلس الوزراء

2025-06-19 09:02:16
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (34) لسنة 2025 بتعيين وكيل مساعد في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:


المادة الأولى


يُعين الشيخ عبدالله بن منذر بن ماجد آل خليفة وكيلاً مساعداً لتطوير الأداء الحكومي في مكتب رئيس مجلس الوزراء، خلفاً للسيد زياد عادل درويش.

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