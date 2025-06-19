أسباب وراء فشل علاج الصدفيه.. اعرفها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- الصدفية مرض جلدي مزمن يصعب علاجه بشكل نهائي، لكن السيطرة عليه ممكنة إذا تم تفادي بعض العوائق الشائعة، منها:



تشخيص خاطئ

قد يتم الخلط بين الصدفية وأمراض أخرى مثل الإكزيما أو العدوى الفطرية، مما يؤدي لعلاج غير فعال. الحل: استشارة طبيب جلدية للتشخيص الدقيق.



عدم الالتزام بالعلاج

التوقف المفاجئ أو الاستخدام غير المنتظم للأدوية يقلل فعاليتها. الحل: اتباع تعليمات الطبيب بدقة.



توقعات غير واقعية

الصدفية لا تُشفى تمامًا، بل يتم التحكم في أعراضها. توقع الشفاء الكامل يُسبب الإحباط.



عدم تجنب المحفزات

مثل التدخين، التوتر، وبعض الأدوية. تجنبها ضروري للحد من الانتكاسات.



السمنة ومشاكل التمثيل الغذائي

السمنة تقلل فعالية العلاج وتزيد الالتهابات. فقدان الوزن يُحسن النتائج العلاجية.



جفاف الجلد

الترطيب غير الكافي يفاقم الأعراض. يُفضل استخدام مرطبات طبية يوميًا.



جرعة أو تركيبة غير مناسبة

أحيانًا لا تتلاءم قوة العلاج أو شكله (كريم، شامبو...) مع حالة المريض. تعديل الخطة العلاجية ضروري.



مقاومة الأدوية

الاستخدام المطول لنوع واحد من العلاج قد يُضعف فعاليته. يُنصح بتغيير النظام العلاجي عند الحاجة.



أمراض مصاحبة غير معالجة

مثل التهاب المفاصل أو الاكتئاب، قد تعيق السيطرة على الصدفية.



تكاليف العلاج

العلاجات الحديثة مثل الأدوية البيولوجية باهظة الثمن وقد لا يغطيها التأمين، مما يعيق الانتظام.

📌 الخلاصة: الصدفية مرض مزمن لكنه قابل للتحكم إذا تم التشخيص بدقة، والالتزام بالعلاج، وتجنب المحفزات، وتحسين نمط الحياة.

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