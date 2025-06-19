  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أفضل السيروم لعلاج البقع الداكنة في الصيف

أفضل السيروم لعلاج البقع الداكنة في الصيف

2025-06-19 08:08:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- البقع الداكنة من مشاكل البشرة الشائعة والمزعجة، تظهر بسبب زيادة إنتاج الميلانين، وغالبًا نتيجة:


التعرض المفرط للشمس
آثار حب الشباب
التقدم في العمر
نقص بعض العناصر الغذائية
وللحد من هذه البقع، يُفضل استخدام سيرومات طبية يوميًا بعد غسل الوجه، مع الترطيب واستخدام واقي الشمس.


أفضل السيرومات لعلاج البقع الداكنة:
Mother Science Molecular Hero
يحتوي على Malassezin، مضاد أكسدة مبتكر يُقلل إنتاج الميلانين ويوحد لون البشرة.
PCA Skin Serum (خالٍ من الهيدروكينون)
غني بـ أحماض AHAs وحمض الكوجيك، يعالج التصبغات ويقشر الخلايا الميتة بلطف، وتظهر نتائجه خلال أسبوعين.
Fenty Skin Watch Ya Tone
يحتوي على 5% نياسيناميد لتفتيح البشرة وتقليل البقع الناتجة عن التقدم بالعمر، مناسب للاستخدام اليومي.
Hero Cosmetics Lightning Wand
مناسب للبشرة الحساسة، يحتوي على فيتامين C ومستخلص الصفصاف، ويبدأ مفعوله من الأسبوع الأول.
Neutrogena Rapid Tone Repair
يحتوي على الريتينول وحمض الهيالورونيك، يساعد على الوقاية من البقع الجديدة ويظهر مفعوله خلال 6 أسابيع.
📌 نصيحة: عند ظهور بقعة جديدة، يُفضل استشارة طبيب جلدية قبل بدء أي علاج.

الكونسلتو

MENAFN19062025000208011052ID1109696194

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث