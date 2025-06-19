أفضل السيروم لعلاج البقع الداكنة في الصيف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- البقع الداكنة من مشاكل البشرة الشائعة والمزعجة، تظهر بسبب زيادة إنتاج الميلانين، وغالبًا نتيجة:



التعرض المفرط للشمس

آثار حب الشباب

التقدم في العمر

نقص بعض العناصر الغذائية

وللحد من هذه البقع، يُفضل استخدام سيرومات طبية يوميًا بعد غسل الوجه، مع الترطيب واستخدام واقي الشمس.



أفضل السيرومات لعلاج البقع الداكنة:

Mother Science Molecular Hero

يحتوي على Malassezin، مضاد أكسدة مبتكر يُقلل إنتاج الميلانين ويوحد لون البشرة.

PCA Skin Serum (خالٍ من الهيدروكينون)

غني بـ أحماض AHAs وحمض الكوجيك، يعالج التصبغات ويقشر الخلايا الميتة بلطف، وتظهر نتائجه خلال أسبوعين.

Fenty Skin Watch Ya Tone

يحتوي على 5% نياسيناميد لتفتيح البشرة وتقليل البقع الناتجة عن التقدم بالعمر، مناسب للاستخدام اليومي.

Hero Cosmetics Lightning Wand

مناسب للبشرة الحساسة، يحتوي على فيتامين C ومستخلص الصفصاف، ويبدأ مفعوله من الأسبوع الأول.

Neutrogena Rapid Tone Repair

يحتوي على الريتينول وحمض الهيالورونيك، يساعد على الوقاية من البقع الجديدة ويظهر مفعوله خلال 6 أسابيع.

📌 نصيحة: عند ظهور بقعة جديدة، يُفضل استشارة طبيب جلدية قبل بدء أي علاج.

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