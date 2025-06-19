بن غفير يدعو لإبلاغ الشرطة عن أي شخص يتابع هذه القناة

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بن غفير يدعو لإبلاغ الشرطة عن أي شخص يتابع هذه القناة
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - دعا الوزير المتطرف بن غفير شرطة الاحتلال لملاحقة " أي شخص يتابع قناة الجزيرة ".
وقال :"لن نسمح لقناة الجزيرة بأن تبث من إسرئيل وهي تشكل خطرا على أمننا".
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