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بن غفير يدعو لإبلاغ الشرطة عن أي شخص يتابع هذه القناة

بن غفير يدعو لإبلاغ الشرطة عن أي شخص يتابع هذه القناة

2025-06-19 05:13:17
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - دعا الوزير المتطرف بن غفير شرطة الاحتلال لملاحقة " أي شخص يتابع قناة الجزيرة ".

وقال :"لن نسمح لقناة الجزيرة بأن تبث من إسرئيل وهي تشكل خطرا على أمننا".

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