إسرائيل تمنع تصوير سقوط الصواريخ وعمليات القصف أو الاعتراض

إسرائيل تمنع تصوير سقوط الصواريخ وعمليات القصف أو الاعتراض
خبرني - أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارات صارمة تمنع تصوير أو نشر أي معلومات تتعلق بسقوط الصواريخ أو عمليات القصف والاعتراض.
وتشمل العقوبات السجن لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 شهرًا لكل من يخالف هذه الأوامر بنشر صور أو فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما فرضت حظرًا على تصوير المواقع العسكرية أو الحساسة التابعة لها، بالإضافة إلى منع وسائل الإعلام الأجنبية التي تصنفها كـ"معادية" من العمل داخل الأراضي المحتلة أثناء الحروب.
وتهدف هذه الإجراءات، وفقًا للسلطات، إلى تعزيز الأمن العسكري والحد من تداول المعلومات الحساسة.
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