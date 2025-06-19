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إسرائيل تمنع تصوير سقوط الصواريخ وعمليات القصف أو الاعتراض

إسرائيل تمنع تصوير سقوط الصواريخ وعمليات القصف أو الاعتراض

2025-06-19 05:13:17
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارات صارمة تمنع تصوير أو نشر أي معلومات تتعلق بسقوط الصواريخ أو عمليات القصف والاعتراض.

وتشمل العقوبات السجن لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 شهرًا لكل من يخالف هذه الأوامر بنشر صور أو فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما فرضت حظرًا على تصوير المواقع العسكرية أو الحساسة التابعة لها، بالإضافة إلى منع وسائل الإعلام الأجنبية التي تصنفها كـ"معادية" من العمل داخل الأراضي المحتلة أثناء الحروب.

وتهدف هذه الإجراءات، وفقًا للسلطات، إلى تعزيز الأمن العسكري والحد من تداول المعلومات الحساسة.

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