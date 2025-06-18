تعاون بين أكاديمية دبي للإعلام ومبادرة "أخبار Google"

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن انطلاق أولى الورش التدريبية المتخصصة في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع مبادرة ((أخبار Google))، وذلك في سياق برنامج تدريبي متكامل، يهدف إلى تمكين الصحافيين والإعلاميين في الإمارات، من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة بفاعلية واحترافية في ممارساتهم الإعلامية اليومية. كما تأتي هذه الخطوة في سياق التعاون المثمر بين الطرفين، الهادف إلى تعزيز كفاءة الإعلاميين، ورفدهم بالمعرفة التطبيقية، التي تواكب متغيرات الإعلام الرقمي ومتطلباته المستقبلية.

وتأتي ورشة العمل في إطار دعم المؤسسة لـ ((خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي))، الهادفة إلى تبنّي الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، لتصبح دبي المدينة الأكثر دعماً للاقتصاد، والأفضل توظيفاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والأسرع في تبنّي التطبيقات المتقدمة.

وشهدت الورشة الأولى، التي عُقدت في مقر الأكاديمية، حضوراً لافتاً من موظفي وكوادر مؤسسة دبي للإعلام، إلى جانب إعلاميين وممثلين عن إدارات الاتصال والإعلام في الجهات الإعلامية والحكومية. وقدّمت التدريب كلٌّ من مروة خوست، مديرة التواصل والعلاقات العامة لدى Google في المنطقة، بالتعاون مع باميلا كسرواني، المدربة في مبادرة أخبار Google لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشملت الورشة التي استمرت ثلاث ساعات، تقديم مجموعة من المحاور التقنية المتقدمة، تضمنت مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهندسة الطلبات، إضافة إلى تطبيقات أدوات متطورة، مثل ((Gemini)) و((NotebookLM)) في مجالات تلخيص المستندات، وتحليل المحتوى من مصادر متعددة، وتوليد النصوص والوسائط المتعددة، بما يدعم إنتاج محتوى إعلامي دقيق ومبتكر.

وفي هذا الإطار، أكدت منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام، أن الشراكة مع Google، تمثل خطوة مهمة ضمن رؤية الأكاديمية لتطوير مهارات الإعلاميين، عبر الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التقنيات الذكية، وقالت: ((يمثل إطلاق سلسلة الورش التدريبية تتويجاً لتعاون استراتيجي مع واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا في العالم، ويهدف إلى تأهيل جيل جديد من الإعلاميين القادرين على مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده القطاع)).

وأضافت: ((نحرص في أكاديمية دبي للإعلام على توفير بيئة تدريب تفاعلية تدمج الجانب المعرفي بالتطبيق العملي، لمساعدة الإعلاميين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مهني وأخلاقي، ما يعزز جودة العمل الإعلامي، ويخدم رسالته المجتمعية)).

ومن جانبه، قال مازن صبّاغ، مدير شراكات الأخبار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى Google: ((نحن سعداء بالتعاون مجدّداً مع مؤسسة دبي للإعلام، بهدف مشاركة الصحافيين والعاملين في القطاع الإعلامي بالدولة أحدث التقنيات والميزات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكن الاستفادة منها في المجال الإعلامي، مع التركيز على المحتوى المكتوب والمولّد باللغة العربية. هذا التعاون سيشمل تنظيم سلسلة من التدريبات، التي تركّز على أهم المهارات التقنية التي تمكّن الصحافيين من الاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين سير عملهم، وتعزيز إمكانية الوصول والتفاعل مع جمهور أوسع)).

ويأتي هذا البرنامج التدريبي، ضمن ((مبادرة الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي))، التي أطلقتها أكاديمية دبي للإعلام في أبريل الماضي، خلال مشاركتها في فعاليات ((أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي))، وتسعى المبادرة إلى تطوير منظومة متكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة في الإعلام العربي، وتركّز على تمكين اللغة العربية بفروعها ولهجاتها المختلفة، ومراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية، التي تُميز المجتمعات العربية، بما يضمن إنتاج محتوى رقمي يعكس الهوية، ويخاطب الجمهور العربي بخصوصيته واحتياجاته.

وستواصل أكاديمية دبي للإعلام، بالتعاون مع Google، تقديم سلسلة من الورش المتخصصة خلال الأسابيع المقبلة، تغطي العديد من الجوانب المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وتستهدف شريحة أوسع من الصحافيين والمحررين والمحتوى الرقمي.

يُذكر أن أكاديمية دبي للإعلام تُعد مركزاً فكرياً وبحثياً وتدريبياً، ومنصةً للحوار، تركز على استشراف مستقبل الإعلام العربي، من خلال برامج نوعية تعتمد أحدث التقنيات والممارسات، وتسعى إلى تأهيل الكفاءات الإعلامية الوطنية، وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية.