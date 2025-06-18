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التعليم النيابية تثمّن استجابة الحكومة لتوصياتها بقرارات داعمة للطلبة والمعلمين

التعليم النيابية تثمّن استجابة الحكومة لتوصياتها بقرارات داعمة للطلبة والمعلمين

2025-06-18 08:09:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ثمّنت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية القرارات الحكومية الأخيرة التي استجابت لتوصياتها، والتي تهدف إلى التخفيف عن الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج وطلبة الدبلوم، وتحسين أوضاع المعلمين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور محمد الرعود، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة.
وأكد الرعود أن قرار تقليص مدة الإقامة المطلوبة لمعادلة شهادات الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج، لتصبح 8 أشهر للتخصصات الإنسانية و16 شهرًا للتخصصات العلمية بدلًا من 20 شهرًا، جاء ثمرةً لجهود اللجنة من خلال سلسلة اجتماعات ومخاطبات مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
وأضاف أن الحكومة بصدد إصدار قرار بالعودة إلى التعليمات السابقة التي تنظم معادلة مواد طلبة الدبلوم خلال الشهر الحالي، بما يسمح بمعادلة عدد أكبر من المساقات، ويفتح المجال لشريحة أوسع من الطلبة لاستكمال دراستهم ضمن برامج التجسير، بعد أن قيدت التعليمات الأخيرة هذه الفرص.
وأشار الرعود إلى أن هناك حزمة قرارات إضافية لا تزال قيد الدراسة، تشمل مستويات الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا، وستُعلن في الوقت المناسب ضمن نهج إصلاحي شامل لمنظومة التعليم.
وأشاد بالتعاون البنّاء مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، مشيرًا إلى أن الاستجابة لمطالب اللجنة تعكس حرصًا مشتركًا على تحسين جودة التعليم وتلبية تطلعات الطلبة وأسرهم.
من جهتهم، أكد النواب: عيسى نصار، إبراهيم الحميدي، حسين العموش، نسيم العبادي، هدى العتوم، إبراهيم الجبور، أيمن البدواوة، عبد الرؤوف الربيحات، وجهاد مدانات، التزامهم بمتابعة قضايا الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، مثمّنين تعاون الجهات المعنية في تطوير التعليم بما ينسجم مع رؤية التحديث الملكية.
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، حرص الوزارة على استمرار التنسيق مع اللجنة لإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه الطلبة.
وأشار محافظة إلى توجيهات رئيس الوزراء لاتخاذ حزمة من الإجراءات لتحسين أوضاع المعلمين، حيث بدأت الوزارة بتنفيذ هذه التوجيهات، ومنها: صرف سلف طارئة من صندوق ضمان المعلمين، دراسة زيادة مقاعد المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، رفع مخصصات صندوق دعم الطالب لهم، إضافة إلى توفير منتجات جديدة من خلال صندوق الإسكان، تتضمن تخصيص أراضٍ للبناء وتقديم قروض ميسّرة للمعلمين.
وفي السياق ذاته، عبّر عدد من طلبة الدراسات العليا الدارسين في الخارج، من بينهم: عدي الحنيطي، سلمان حنيفات، وعبد الرحمن الذنيبات، عن تقديرهم لقرار تخفيض مدة الإقامة المطلوبة لمعادلة شهاداتهم، معتبرين ذلك خطوة إيجابية تسهم في تخفيف الأعباء المالية والأكاديمية عنهم.

MENAFN18062025000208011052ID1109690332

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