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رئيس الحرس الوطني يزور مركز الدفاع الكيماوي ويشيد بقدراته في الرصد والتطهير

رئيس الحرس الوطني يزور مركز الدفاع الكيماوي ويشيد بقدراته في الرصد والتطهير

2025-06-18 01:38:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 6 (كونا) – قام رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح بزيارة إلى مركز سمو الشيخ سالم العلي الصباح للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي.
وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح استمع إلى إيجاز عن قدرات المركز ومهامه والمشاركات التي يقوم بها وما يملكه من محطات رصد متطورة وأجهزة ومعدات حديثة للقيام بعمليات الرصد والتطهير.
وأشاد الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح بقدرات المركز في دعم مؤسسات الدولة المعنية بالحفاظ على البيئة وقياس نسب التلوث ومكافحة عمليات التسرب الإشعاعي باعتباره (خط الاستشعار الأول) في البلاد لما يملكه من إمكانات وقدرات وكوادر متميزة.
وأوضح أن منظومة الرصد الكيماوي والإشعاعي في الحرس الوطني تؤكد الدور الاستراتيجي للحرس الوطني في دعم وإسناد جميع جهات الدولة للحفاظ على أمن البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.
وشدد على ضرورة الاستمرار في مواكبة التطور على مستوى الأجهزة والمعدات ومتابعة تأهيل وتدريب المنتسبين وإلحاقهم بالدورات المتخصصة حتى يتمكنوا من أداء المهام المناطة بهم على أكمل وجه.(النهاية)

ن م ع / ن و ف


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