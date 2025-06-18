رئيس الحرس الوطني يزور مركز الدفاع الكيماوي ويشيد بقدراته في الرصد والتطهير

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رئيس الحرس الوطني يزور مركز الدفاع الكيماوي ويشيد بقدراته في الرصد والتطهير
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 6 (كونا) – قام رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح بزيارة إلى مركز سمو الشيخ سالم العلي الصباح للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي.
وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح استمع إلى إيجاز عن قدرات المركز ومهامه والمشاركات التي يقوم بها وما يملكه من محطات رصد متطورة وأجهزة ومعدات حديثة للقيام بعمليات الرصد والتطهير.
وأشاد الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح بقدرات المركز في دعم مؤسسات الدولة المعنية بالحفاظ على البيئة وقياس نسب التلوث ومكافحة عمليات التسرب الإشعاعي باعتباره (خط الاستشعار الأول) في البلاد لما يملكه من إمكانات وقدرات وكوادر متميزة.
وأوضح أن منظومة الرصد الكيماوي والإشعاعي في الحرس الوطني تؤكد الدور الاستراتيجي للحرس الوطني في دعم وإسناد جميع جهات الدولة للحفاظ على أمن البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.
وشدد على ضرورة الاستمرار في مواكبة التطور على مستوى الأجهزة والمعدات ومتابعة تأهيل وتدريب المنتسبين وإلحاقهم بالدورات المتخصصة حتى يتمكنوا من أداء المهام المناطة بهم على أكمل وجه.(النهاية)
ن م ع / ن و ف
وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح استمع إلى إيجاز عن قدرات المركز ومهامه والمشاركات التي يقوم بها وما يملكه من محطات رصد متطورة وأجهزة ومعدات حديثة للقيام بعمليات الرصد والتطهير.
وأشاد الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح بقدرات المركز في دعم مؤسسات الدولة المعنية بالحفاظ على البيئة وقياس نسب التلوث ومكافحة عمليات التسرب الإشعاعي باعتباره (خط الاستشعار الأول) في البلاد لما يملكه من إمكانات وقدرات وكوادر متميزة.
وأوضح أن منظومة الرصد الكيماوي والإشعاعي في الحرس الوطني تؤكد الدور الاستراتيجي للحرس الوطني في دعم وإسناد جميع جهات الدولة للحفاظ على أمن البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.
وشدد على ضرورة الاستمرار في مواكبة التطور على مستوى الأجهزة والمعدات ومتابعة تأهيل وتدريب المنتسبين وإلحاقهم بالدورات المتخصصة حتى يتمكنوا من أداء المهام المناطة بهم على أكمل وجه.(النهاية)
ن م ع / ن و ف
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