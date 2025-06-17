دراسة: 5 استراتيجيات لنشر الذكاء الاصطناعي بنجاح

MENAFN - Asdaf News) استعرضت اليوم شركة“إس إيه بي كونكر”، وعلى لسان جواو كارفاليو، المدير التنفيذي للشركة في منطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مجموعة من الخطوات التي تمكّن فِرق تكنولوجيا المعلومات من نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة ناجحة.

وقد أصبح النشر الاستراتيجي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عاملاً حاسماً لتحقيق الفائدة القصوى منها خاصة مع تسارع اعتماد الشركات لهذه التكنولوجيا. وكشف استطلاع رادار الذكاء الاصطناعي 2025 لمجموعة بوسطن الاستشارية عن توجه ملحوظ مفاده أن شركة واحدة من كل ثلاث شركات حول العالم تخطط لاستثمار أكثر من 25 مليون دولار أمريكي في تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال هذا العام”

وينعكس هذا الزخم في أحدث استطلاع للمدراء الماليين أجرته شركة“إس إيه بي كونكر” والذي أظهر أن 58% من قادة القطاع المالي وخاصة أولئك الذين يشرفون على وظائف السفر والنفقات، يعتزمون الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في عام 2025، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى عملية نشر مدروسة وعالية الكفاءة.

وجاءت خطوات نشر الذكاء الاصطناعي بنجاح على النحو التالي:

تبدأ عملية النشر الناجح للذكاء الاصطناعي بالتخطيط الهادف، إذ إن التسرع في اعتماد التكنولوجيا الحديثة دون وجود خطة واضحة قد يؤدي غالباً إلى هدر الموارد وعدم تحقيق التوقعات.

وينبغي لقادة تكنولوجيا المعلومات التعاون مع مختلف الإدارات لتحديد حالات استخدام واضحة ومدروسة لكل من مبادرات الذكاء الاصطناعي. ويسهم ربط هذه المشاريع بالأهداف المؤسسية، وتوقّع التطورات المستقبلية، وتحديد الاستخدامات الدقيقة، في ضمان أن تخدم الأدوات المُختارة احتياجات العمل الفعلية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع مؤشرات أداء رئيسية مثل تحسين الدقة أو خفض التكاليف أو توفير الوقت، يساعد على قياس النجاح بشكل ملموس. ويجب أن يسهم نشر حل الذكاء الاصطناعي المناسب في دعم الاستراتيجيات المعتمدة، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، والاندماج بشكل آمن ضمن الأنظمة الحالية.

يسهم النشر المرحلي والمنهجي في تقليل المخاطر وتحسين النتائج. ونظراً لإمكانية أن تكون المراحل الأولى من نشر حلول الذكاء الاصطناعي معقدة، لذا فإن اتباع نهج مدروس يتيح تحقيق الاستقرار التقني وتكيّف الموظفين مع التكنولوجيا الجديدة تدريجياً.

ولذلك يجب البدء بمشروع تجريبي مركّز في مجال ذي تأثير كبير مثل التدقيق أو الامتثال، وذلك قبل التوسّع على نطاق أوسع. ويتيح ذلك للفرق جمع الملاحظات، وتحسين العمليات، وتعزيز الزخم الداخلي.

ويساعد الاعتماد التدريجي على تفادي عثرات عمليات النشر المتسرعة على مستوى المؤسسة، ويضمن حصول الموظفين على الوقت والدعم اللازمين للتكيّف مع سير العمل الجديد المعزز بالذكاء الاصطناعي.

يعتمد الذكاء الاصطناعي على البيانات عالية الجودة، ولذلك يمكن للأنظمة غير المترابطة ومستودعات البيانات المجزأة أن تؤدي إلى تقييد فعالية حتى أكثر الأدوات تقدماً إلى حد كبير.

وبهدف وضع أسس راسخة لبنية قوية، ينبغي على فرق تكنولوجيا المعلومات تنفيذ استراتيجيات شاملة لدمج البيانات. ويتيح إنشاء بيئات بيانات موحدة إمكانية الحصول على رؤى دقيقة وأتمتة موثوقة سواءً من خلال بحيرات البيانات أو مستودعات البيانات أو طبقات التمثيل الافتراضي.

وعلى الرغم من أن ضمان مركزية البيانات يتطلب جهداً كبيراً، إلا أن العائد من هذه الخطوة كبير جداً، إذ أن توحيد المصادر، والتخلص من الازدواجية والتكرار، وتطبيق ضوابط مناسبة للوصول إلى البيانات، هي عوامل توفر جميعها الظروف المثالية لتحقيق نجاح قابل للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي.

لا تزال مخاوف الموظفين قائمة إلى الآن حتى مع تسارع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي. وأظهر بحث لديلويت أن 28% من العاملين يشعرون بالقلق من إمكانية أن تحل التكنولوجيا محل وظائفهم.

ولذلك، يعتبر التواصل الشفاف والواضح أمراً بالغ الأهمية، وعليه يجب إشراك الموظفين منذ البداية وتقديم الذكاء الاصطناعي كأداة تساعد في تعزيز أعمالهم ولا تهدف إلى استبدالها، الأمر الذي من شأنه تعزيز الثقة وتخفيف الشعور بعدم اليقين.

كما يُوفر الذكاء الاصطناعي فرصاً للتطوير المهني واكتساب مهارات جديدة. وينبغي أن تستثمر المؤسسات في التدريب، وتمكين القادة الداخليين من أن يصبحوا نماذج يُحتذى بها في اعتماد التكنولوجيا، ونقل فوائدها العملية إلى مختلف الفرق الأخرى.

لا يمكن حصر عملية التحول القائمة على الذكاء الاصطناعي في إدارات تكنولوجيا المعلومات فقط. وفي هذا السياق أظهر بحث“إس إيه بي كونكر” أن 37% من كبار صنّاع القرار يرون أن حلول إدارة السفر والنفقات المعززة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تخفيف الضغط عن فرق دعم لتكنولوجيا المعلومات.

ويعد التعاون في هذا السياق عاملاً حاسماً إذ يظهر استطلاع المدراء الماليين 2025 الذي أجرته شركة“إس إيه بي كونكر” أن 54% من قادة تكنولوجيا المعلومات يرغبون في تعزيز الشراكة مع فرق الشؤون المالية في إطار جهود التحول الرقمي.

ويجب أن يدعم تطبيق الذكاء الاصطناعي الأهداف العامة للمؤسسة. ويمكن لقادة تكنولوجيا المعلومات من خلال بناء أُطر تعاونية تجمع بين فرق المالية والمبيعات والعمليات وغيرها، ضمان الانسجام بين الفرق، وتسريع وتيرة اعتماد هذه التكنولوجيا، وزيادة العائد على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى أقصى الحدود الممكنة.

وقال جواو كارفاليو، المدير التنفيذي لشركة“إس إيه بي كونكر” في منطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا:“تستطيع فرق تكنولوجيا المعلومات بفضل التخطيط المدروس والأسس البيانية القوية والقيادة التشاركية، دفع عجلة عملية اعتماد تحولية للذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة، وتقوية القدرة على اتخاذ القرارات، وتحقيق قيمة مستدامة للأعمال على المدى الطويل”.