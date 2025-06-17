لقاء توعوي في الطفيلة حول الكشف المبكر عن السرطان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن/ صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الثلاثاء لقاءً توعوياً بالتعاون مع جمعية نبض الطفيلة وفريق المثقفات في البرنامج الأردني لسرطان الثدي، بهدف رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.



وشارك باللقاء، الذي عُقد في قاعة الهيئة، عدد من الناجيات من مرض السرطان وسيدات من المجتمع المحلي، ضمن جهود مشتركة لتعزيز الثقافة الصحية وتوسيع الخدمات المقدمة للمرضى.



وأكد منسق الهيئة في الطفيلة أمجد الكريمين، أهمية الشراكة مع الجهات الصحية المختصة لنشر التوعية وتشجيع السيدات على إجراء الفحوصات الدورية، خاصة بعد تزويد مستشفيات الطفيلة بأجهزة الماموغرام.