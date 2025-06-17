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شمال تكشف عن وجهة سكنية جديدة تنبض بالحياة في الموقع السابق لحديقة الحيوانات دبي التاريخية
(MENAFN- IPN) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 17 يونيو 2025 – كشفت شركة شمال عن مشروع سكني جديد في موقع حديقة الحيوانات التاريخية في جميرا 1، يعيد إحياء هذا المعلم الرمزي بتحويله إلى وجهة عصرية للسكن والحياة، تكرّم إرثه المعماري ومكانته في ذاكرة المدينة، وتحتضن مجتمعاً متجدداً ينبض بالتواصل والحيوية.
يقع المشروع في قلب جميرا 1، ويضم 90 وحدة سكنية أنيقة ضمن مبانٍ منخفضة الارتفاع، صُمّمت بعناية لتواكب أسلوب الحياة الهادئ والمتوازن. ويمزج المشروع بين الطابع المعماري التراثي والخطوط الهندسية الحديثة والمواد الطبيعية، ليُعيد تعريف مفهوم المعيشة الحضرية بطريقة تركز على الراحة والاتساع والاستدامة.
تتوزع المساحات الخضراء والمناطق المجتمعية المفتوحة في أنحاء المشروع، وتشمل ساحة مركزية واسعة، وساحات داخلية، ودروب تحاكي الطبيعة وتُظلّلها الأشجار، إلى جانب أشجار معمّرة تم الحفاظ عليها ضمن التصميم. وقد تم اعتماد نهج عمراني يركّز على تعزيز التواصل بين السكان، وإيجاد بيئة مستدامة تنسجم مع روح جميرا.
ويقدم المشروع مجموعة مرافق متكاملة توزّعت بعناية لتغني أسلوب الحياة اليومي للسكان، بما في ذلك ركن مخصص للاسترخاء والعناية بالنفس، وصالة لياقة بدنية، ومسبح محاط بأجواء عائلية هادئة، ومساحات لعب للأطفال، إلى جانب نادٍ اجتماعي ولاونج للاسترخاء. ويمنح المشروع الحي طابعاً حيوياً يتسم بالدفء والخصوصية، ويعكس التزام شمال بتطوير مجتمعات تنبض بالحياة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال:
"تتجاوز بعض المشاريع في أهميتها الجانب العمراني، فهذا المشروع يرتبط بموقع محفور في ذاكرة دبي وسكانها، ولعب دوراً كبيراً في بناء مجتمعها على مر العقود. وقد عملنا على تقديم تصميم فريد ينطلق من هذا التاريخ الفريد للموقع، ويجسد روح البساطة والتواصل بين الناس، لينطلق من الماضي، ويخاطب روح الحاضر، ويبني نجاحات المستقبل في آنٍ معاً".
من جانبه، قال خالد النجار، من "دي إكس بي لاب":
"انطلقنا في تصميم المشروع من روح المكان وذاكرته، وما يحمله من معانٍ لسكان دبي، واستوحينا المساحات العامة من تصميم حديقة الحيوانات التي كانت ولعقود طويلة مكاناً يجتمع فيه الزوار تحت ظلال الأشجار، في تجربة تتميز بالبساطة والرقي معاً. لم يكن هدفنا تغير هوية الموقع، بل إعادة الحياة إليه وتنشيط ذاكرته وإعادة ربطه مع حاضر المدينة ومستقبلها".
وقال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة "إتش أند إتش":
"نفخر بالتعاون مع شمال في هذا المشروع الاستثنائي، الذي يقدم تجربة سكنية متميزة في موقع يحمل قيمة خاصة، ويُثري الطابع الحيوي لمنطقة جميرا".
تأتي هذه الوجهة السكنية الجديدة لتُكمل ملامح الحياة المتوازنة في قلب المدينة، بإطلالات مفتوحة نحو برج خليفة، وموقع استثنائي يسهّل الوصول إلى أبرز معالم دبي. ويمتزج في تصميمها الانفتاح والخصوصية والعناصر الطبيعية، لتقدّم تجربة معيشية راقية تُحاكي إيقاع الحياة الحديثة بروح هادئة ومتجذّرة. وبعد اكتمال أعمال التحضير، من المقرر أن تبدأ أعمال البناء قريباً.
سيتم الإعلان عن تفاصيل الإيجارات السكنية قريباً، مع فتح الباب أمام المهتمين للتسجيل والاطلاع على المستجدات.
يقع المشروع في قلب جميرا 1، ويضم 90 وحدة سكنية أنيقة ضمن مبانٍ منخفضة الارتفاع، صُمّمت بعناية لتواكب أسلوب الحياة الهادئ والمتوازن. ويمزج المشروع بين الطابع المعماري التراثي والخطوط الهندسية الحديثة والمواد الطبيعية، ليُعيد تعريف مفهوم المعيشة الحضرية بطريقة تركز على الراحة والاتساع والاستدامة.
تتوزع المساحات الخضراء والمناطق المجتمعية المفتوحة في أنحاء المشروع، وتشمل ساحة مركزية واسعة، وساحات داخلية، ودروب تحاكي الطبيعة وتُظلّلها الأشجار، إلى جانب أشجار معمّرة تم الحفاظ عليها ضمن التصميم. وقد تم اعتماد نهج عمراني يركّز على تعزيز التواصل بين السكان، وإيجاد بيئة مستدامة تنسجم مع روح جميرا.
ويقدم المشروع مجموعة مرافق متكاملة توزّعت بعناية لتغني أسلوب الحياة اليومي للسكان، بما في ذلك ركن مخصص للاسترخاء والعناية بالنفس، وصالة لياقة بدنية، ومسبح محاط بأجواء عائلية هادئة، ومساحات لعب للأطفال، إلى جانب نادٍ اجتماعي ولاونج للاسترخاء. ويمنح المشروع الحي طابعاً حيوياً يتسم بالدفء والخصوصية، ويعكس التزام شمال بتطوير مجتمعات تنبض بالحياة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال:
"تتجاوز بعض المشاريع في أهميتها الجانب العمراني، فهذا المشروع يرتبط بموقع محفور في ذاكرة دبي وسكانها، ولعب دوراً كبيراً في بناء مجتمعها على مر العقود. وقد عملنا على تقديم تصميم فريد ينطلق من هذا التاريخ الفريد للموقع، ويجسد روح البساطة والتواصل بين الناس، لينطلق من الماضي، ويخاطب روح الحاضر، ويبني نجاحات المستقبل في آنٍ معاً".
من جانبه، قال خالد النجار، من "دي إكس بي لاب":
"انطلقنا في تصميم المشروع من روح المكان وذاكرته، وما يحمله من معانٍ لسكان دبي، واستوحينا المساحات العامة من تصميم حديقة الحيوانات التي كانت ولعقود طويلة مكاناً يجتمع فيه الزوار تحت ظلال الأشجار، في تجربة تتميز بالبساطة والرقي معاً. لم يكن هدفنا تغير هوية الموقع، بل إعادة الحياة إليه وتنشيط ذاكرته وإعادة ربطه مع حاضر المدينة ومستقبلها".
وقال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة "إتش أند إتش":
"نفخر بالتعاون مع شمال في هذا المشروع الاستثنائي، الذي يقدم تجربة سكنية متميزة في موقع يحمل قيمة خاصة، ويُثري الطابع الحيوي لمنطقة جميرا".
تأتي هذه الوجهة السكنية الجديدة لتُكمل ملامح الحياة المتوازنة في قلب المدينة، بإطلالات مفتوحة نحو برج خليفة، وموقع استثنائي يسهّل الوصول إلى أبرز معالم دبي. ويمتزج في تصميمها الانفتاح والخصوصية والعناصر الطبيعية، لتقدّم تجربة معيشية راقية تُحاكي إيقاع الحياة الحديثة بروح هادئة ومتجذّرة. وبعد اكتمال أعمال التحضير، من المقرر أن تبدأ أعمال البناء قريباً.
سيتم الإعلان عن تفاصيل الإيجارات السكنية قريباً، مع فتح الباب أمام المهتمين للتسجيل والاطلاع على المستجدات.
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