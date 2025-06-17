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الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت

الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت

2025-06-17 08:11:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حثّت السفارة الصينية في طهران مواطنيها على مغادرة البلاد عبر المعابر البرية، في أسرع وقت ممكن، مع تصاعد الخطر الداهم من الضربات الإسرائيلية.
وأفادت السفارة الصينية لدى إيران، الثلاثاء، بضرورة مغادرة مواطنيها البلاد "في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى تفاقم الأوضاع الأمنية.
وقالت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "وي تشات": "ننصح مواطنينا بمغادرة إيران عبر المعابر البرية، حفاظًا على سلامتهم".
ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، مع تواصل تبادل الضربات الصاروخية والجوية التي طاولت بُنى تحتية مدنية، ما أدى إلى وقوع أضرار بالغة.
وأكدت السفارة الصينية أن "الوضع الأمني أصبح أكثر خطورة"، مع تعرّض منشآت مدنية لأضرار متزايدة وإصابات في صفوف المدنيين.
هذا وسبق أن حذّرت الصين مواطنيها في إيران من تجنب التواجد قرب المواقع العسكرية والحساسة، قبل أن تمدّ التحذير نفسه إلى إسرائيل، حيث دعتهم لزيادة اليقظة ومراقبة الأوضاع الأمنية عن كثب.
سكاي نيوز


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