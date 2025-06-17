هل من الممكن أن تتأثر أسعار المحروقات في الأردن في ظل الأحداث في المنطقة؟

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هل من الممكن أن تتأثر أسعار المحروقات في الأردن في ظل الأحداث في المنطقة؟
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هل من الممكن أن تتأثر أسعار المحروقات في الأردن، في ظل الأحداث في المنطقة؟ | الخبير في مجال النفط والمحروقات المهندس هاشم عقل يجيب على هذا الاستفسار
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