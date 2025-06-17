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وزير الدفاع الأمريكي: سياستنا في الشرق الأوسط دفاعية ولا نية لشن هجمات ضد طهران

وزير الدفاع الأمريكي: سياستنا في الشرق الأوسط دفاعية ولا نية لشن هجمات ضد طهران

2025-06-17 02:04:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن واشنطن تسعى إلى حل سلمي للأزمة مع إيران، مشددا على أن سياسة بلاده في المنطقة دفاعية ولا توجد لديها نية لشن هجمات ضد طهران.
وأضاف هيغسيث في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "نحن نتبنى موقفا دفاعيا في المنطقة، ونسعى إلى التوصل إلى اتفاق سلمي، ونأمل أن يتحقق ذلك". وقال: "نحن نحافظ على يقظتنا واستعدادنا، ومهمتنا الأساسية هي حماية أفرادنا ومصالحنا في المنطقة".
وجاءت تصريحات الوزير الأمريكي بعدما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في البيت الأبيض أن منشور الرئيس دونالد ترامب، الذي دعا فيه الإيرانيين إلى "إخلاء طهران فورا"، يعبر عن الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات.


وأوضح هيغسيث أن ترامب ما زال يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، قائلا: "موقف الرئيس لم يتغير بهذا الخصوص". وتابع: "مهمتي كوزير للدفاع هي ضمان أمن الأمريكيين، والتأكد من أننا نمتلك الموقف القوي الذي يسمح لنا بفرض شروط الصفقة. الرئيس أوضح أن الفرصة ما زالت قائمة، والسؤال هو ما إذا كانت إيران مستعدة للتوقيع".

RT

MENAFN17062025000208011052ID1109683291

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