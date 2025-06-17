وزير الدفاع الأمريكي: سياستنا في الشرق الأوسط دفاعية ولا نية لشن هجمات ضد طهران

وزير الدفاع الأمريكي: سياستنا في الشرق الأوسط دفاعية ولا نية لشن هجمات ضد طهران
وأضاف هيغسيث في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "نحن نتبنى موقفا دفاعيا في المنطقة، ونسعى إلى التوصل إلى اتفاق سلمي، ونأمل أن يتحقق ذلك". وقال: "نحن نحافظ على يقظتنا واستعدادنا، ومهمتنا الأساسية هي حماية أفرادنا ومصالحنا في المنطقة".
وجاءت تصريحات الوزير الأمريكي بعدما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في البيت الأبيض أن منشور الرئيس دونالد ترامب، الذي دعا فيه الإيرانيين إلى "إخلاء طهران فورا"، يعبر عن الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات.
وأوضح هيغسيث أن ترامب ما زال يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، قائلا: "موقف الرئيس لم يتغير بهذا الخصوص". وتابع: "مهمتي كوزير للدفاع هي ضمان أمن الأمريكيين، والتأكد من أننا نمتلك الموقف القوي الذي يسمح لنا بفرض شروط الصفقة. الرئيس أوضح أن الفرصة ما زالت قائمة، والسؤال هو ما إذا كانت إيران مستعدة للتوقيع".
RT
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