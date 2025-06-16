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جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان الشمال بالدخول للملاجئ فورا بعد إطلاق صواريخ من إيران

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان الشمال بالدخول للملاجئ فورا بعد إطلاق صواريخ من إيران

2025-06-16 11:15:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان الشمال بالدخول للملاجئ "فورا" بعد إطلاق صواريخ من إيران

(كونا)


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