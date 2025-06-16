طهران إسرائيل ارتكبت جريمة حرب باستهدافها مستشفى في كرمنشاه

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طهران إسرائيل ارتكبت جريمة حرب باستهدافها مستشفى في كرمنشاه
(MENAFN- Al-Anbaa)
اتهمت طهران أمس إسرائيل باستهداف مستشفى في غرب ايران، منددة بما وصفته أنه «جريمة حرب». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: «استهدفت الهجمات العدوانية للكيان الإسرائيلي مستشفى الفارابي في مدينة كرمنشاه في غرب إيران». وأضاف أن «مهاجمة المستشفيات إلى جانب الهجمات على المناطق السكنية، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجريمة حرب».
اتهمت طهران أمس إسرائيل باستهداف مستشفى في غرب ايران، منددة بما وصفته أنه «جريمة حرب». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: «استهدفت الهجمات العدوانية للكيان الإسرائيلي مستشفى الفارابي في مدينة كرمنشاه في غرب إيران». وأضاف أن «مهاجمة المستشفيات إلى جانب الهجمات على المناطق السكنية، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجريمة حرب».
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