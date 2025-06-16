طهران إسرائيل ارتكبت جريمة حرب باستهدافها مستشفى في كرمنشاه

اتهمت طهران أمس إسرائيل باستهداف مستشفى في غرب ايران، منددة بما وصفته أنه «جريمة حرب». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: «استهدفت الهجمات العدوانية للكيان الإسرائيلي مستشفى الفارابي في مدينة كرمنشاه في غرب إيران». وأضاف أن «مهاجمة المستشفيات إلى جانب الهجمات على المناطق السكنية، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجريمة حرب».

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