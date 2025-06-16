حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس نيميتز تتجه إلى الشرق الأوسط

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حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس نيميتز تتجه إلى الشرق الأوسط
(MENAFN- Al-Anbaa)
أظهرت بيانات موقع «مارين ترافيك» لتتبع السفن أن حاملة الطائرات الأميركية «يو.إس.إس. نيميتز» غادرت بحر الصين الجنوبي أمس متجهة غربا، بعد إلغاء رسوها الذي كان مقررا في ميناء بوسط فيتنام.
وكانت حاملة الطائرات «يو.إس.إس. نيميتز» تخطط لزيارة مدينة دانانغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن مصدرين أحدهما ديبلوماسي قالا لوكالة «رويترز» إن الرسو الرسمي الذي كان مقررا في 20 يونيو الجاري قد ألغي. وأضاف أحد المصدرين أن السفارة الأميركية في هانوي أبلغته بالإلغاء بسبب «متطلبات عملياتية طارئة». وحسب الموقع الإلكتروني لقائد الأسطول الأميركي في المحيط الهادي، أجرت مجموعة «نيميتز كاريير سترايك غروب» التي تتبعها حاملة الطائرات عمليات أمنية بحرية في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الفائت «في إطار الوجود الروتيني للبحرية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي».
كذلك أظهرت بيانات «مارين ترافيك» أن حاملة الطائرات تحركت غربا أمس باتجاه الشرق الأوسط، حيث تتواصل الحرب غير المسبوقة بين إسرائيل وإيران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح لشبكة «إيه. بي. سي. نيوز» أمس الأول أنه «من الممكن أن ننخرط» في النزاع بين إسرائيل وإيران، مستدركا بأن «الولايات المتحدة ليست منخرطة في الوقت الراهن».
أظهرت بيانات موقع «مارين ترافيك» لتتبع السفن أن حاملة الطائرات الأميركية «يو.إس.إس. نيميتز» غادرت بحر الصين الجنوبي أمس متجهة غربا، بعد إلغاء رسوها الذي كان مقررا في ميناء بوسط فيتنام.
وكانت حاملة الطائرات «يو.إس.إس. نيميتز» تخطط لزيارة مدينة دانانغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن مصدرين أحدهما ديبلوماسي قالا لوكالة «رويترز» إن الرسو الرسمي الذي كان مقررا في 20 يونيو الجاري قد ألغي. وأضاف أحد المصدرين أن السفارة الأميركية في هانوي أبلغته بالإلغاء بسبب «متطلبات عملياتية طارئة». وحسب الموقع الإلكتروني لقائد الأسطول الأميركي في المحيط الهادي، أجرت مجموعة «نيميتز كاريير سترايك غروب» التي تتبعها حاملة الطائرات عمليات أمنية بحرية في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الفائت «في إطار الوجود الروتيني للبحرية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي».
كذلك أظهرت بيانات «مارين ترافيك» أن حاملة الطائرات تحركت غربا أمس باتجاه الشرق الأوسط، حيث تتواصل الحرب غير المسبوقة بين إسرائيل وإيران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح لشبكة «إيه. بي. سي. نيوز» أمس الأول أنه «من الممكن أن ننخرط» في النزاع بين إسرائيل وإيران، مستدركا بأن «الولايات المتحدة ليست منخرطة في الوقت الراهن».
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