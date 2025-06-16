حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس نيميتز تتجه إلى الشرق الأوسط

أظهرت بيانات موقع «مارين ترافيك» لتتبع السفن أن حاملة الطائرات الأميركية «يو.إس.إس. نيميتز» غادرت بحر الصين الجنوبي أمس متجهة غربا، بعد إلغاء رسوها الذي كان مقررا في ميناء بوسط فيتنام.وكانت حاملة الطائرات «يو.إس.إس. نيميتز» تخطط لزيارة مدينة دانانغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن مصدرين أحدهما ديبلوماسي قالا لوكالة «رويترز» إن الرسو الرسمي الذي كان مقررا في 20 يونيو الجاري قد ألغي. وأضاف أحد المصدرين أن السفارة الأميركية في هانوي أبلغته بالإلغاء بسبب «متطلبات عملياتية طارئة». وحسب الموقع الإلكتروني لقائد الأسطول الأميركي في المحيط الهادي، أجرت مجموعة «نيميتز كاريير سترايك غروب» التي تتبعها حاملة الطائرات عمليات أمنية بحرية في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الفائت «في إطار الوجود الروتيني للبحرية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي».كذلك أظهرت بيانات «مارين ترافيك» أن حاملة الطائرات تحركت غربا أمس باتجاه الشرق الأوسط، حيث تتواصل الحرب غير المسبوقة بين إسرائيل وإيران.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح لشبكة «إيه. بي. سي. نيوز» أمس الأول أنه «من الممكن أن ننخرط» في النزاع بين إسرائيل وإيران، مستدركا بأن «الولايات المتحدة ليست منخرطة في الوقت الراهن».

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