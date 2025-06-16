ترامب إيران لن تفوز في هذه الحرب وعليها التفاوض فورا قبل فوات الأوان

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ترامب إيران لن تفوز في هذه الحرب وعليها التفاوض فورا قبل فوات الأوان
(MENAFN- Al-Anbaa)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على إيران «التفاوض فورا قبل فوات الأوان»، مشيرا إلى أن ما تقوم به إسرائيل «جيد جدا».
وأضاف ترامب أن الإيرانيين يريدون التحدث بشأن خفض التصعيد.
وشدد ترامب على أن «إيران لن تفوز في هذه الحرب».
جاء ذلك فيما دخلت الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، أمس، مرحلة نوعية جديدة منذ بدء الحرب غير المسبوقة بينهما يوم الجمعة الماضي، حيث استهدفت تل أبيب للمرة الأولى مستشفى إيرانيا، فيما شنت طهران أكبر وأقوى هجوم لها، حتى الآن، مستهدفة تل أبيب الكبرى وحيفا، بينما دعت مجموعة السبع الكبرى (G7) الجانبين إلى «التهدئة وتجنب المساس بالاستقرار».
ووصف الحرس الثوري الإيراني الموجات الصاروخية الجديدة ضمن عملية «الوعد الصادق 3» التي استهدفت إسرائيل، بأنها كانت «أكثر قوة وتدميرا من ذي قبل»، فيما حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال كلمة أمام مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) من أن طهران «سترد بقوة أكبر ما لم تكبح الولايات المتحدة إسرائيل عن تنفيذ مزيد من الهجمات» ضد بلاده.
وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إنه تم استخدام أساليب حديثة خلال هذه الهجمات أدت إلى تعطيل أنظمة القيادة والسيطرة التابعة لإسرائيل، مشيرا كذلك إلى تعطل أنظمة الدفاع الاسرائيلية المتعددة الطبقات.
ووصفت وكالة أنباء «تسنيم» الهجوم، الذي ضرب وسط إسرائيل لاسيما تل أبيب ومنطقة حيفا، بأنه الأعنف من بين الموجات السابقة للهجمات الإيرانية حتى الآن.
وأوقع الهجوم ما لا يقل عن 10 قتلى وأكثر من 100 مصاب، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.
وأظهرت صور لوكالة فرانس برس مباني سكنية مدمرة في تل أبيب، حيث كانت عناصر الإنقاذ تبحث عن ناجين بين الأنقاض.
وطالت صواريخ إيرانية مدينتي بيتح تكفا وبني براك قرب تل أبيب، بينما اندلعت حرائق عند أطراف مدينة حيفا الساحلية في شمال إسرائيل.
في هذه الاثناء، أكد الرئيس الإيراني أن بلاده لم تسع للحرب ولم تبادر بها وذلك تعليقا على الهجمات العسكرية المتبادلة مع اسرائيل.
وقال بزشكيان في كلمة ألقاها في البرلمان إن بلاده «لم تسع للحرب ولم تبادر بها وهم (الاحتلال) من اغتال قادة وعلماء إيران».
ودعا بزشكيان الايرانيين إلى «الوحدة والتكاتف والصمود في مواجهة العدوان الاجرامي الذي يتعرض له بلدهم»، مضيفا أن «العدو لا يستطيع القضاء على إيران وشعبها بالقتل والإرهاب».
وأكد في هذا المجال عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي انطلاقا من «مبادئها الثابتة وعقيدتها الواضحة والراسخة وفتوى المرشد الأعلى علي خامنئي في هذا الخصوص».
وشدد بزشكيان على حق إيران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية قائلا «ليس من حق أحد أن يسلب هذا الحق منا».
في المقابل، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن «سكان طهران سيدفعون الثمن»، ردا على مقتل مزيد من الإسرائيليين بسبب الصواريخ الايرانية.
كما قصفت تل أبيب مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني.
وأعلن الجيش الاسرائيلي عن شن هجوم «واسع النطاق» استهدف مقرات قيادة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري في طهران.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للاعلام العربي افيخاي ادرعي في بيان إن «طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو، أغارت بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، على مقرات قيادة تابعة لفيلق القدس والجيش الإيراني».
وفي بيان ثان، قال ادرعي إن «طائرات حربية لسلاح الجو الاسرائيلي أغارت بتوجيه استخباري دقيق في منطقة طهران على مبنى تواجد داخله عدد من المسؤولين في أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني». وأضاف أنه «تم في الغارة القضاء على رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري ونائبه إلى جانب رئيس هيئة استخبارات فيلق القدس ونائبه»، مشيرا إلى أن هؤلاء المسؤولين الأربعة لعبوا «دورا مركزيا في بلورة تقييم الوضع في ايران وفي التخطيط لأنشطة إرهابية ضد إسرائيل».
وأكد الحرس الثوري مقتل رئيس جهاز استخباراته محمد كاظمي، ونائبه حسن محقق، وقائد ثالث بالجهاز في الهجمات الإسرائيلية على إيران.
وفي حادث منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح البحرية اعترض ثماني «قطع جوية مسيرة» أطلقت من ايران، مشيرا إلى أنه تم لأول مرة اعتراض مسيرة من خلال نظام الدفاع الجوي «البرق الدفاعي».
ولاحقا، نشر الجيش الإسرائيلي عبر قنوات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي أمر إخلاء لسكان منطقة في وسط طهران قبل ان يستهدفها بضربات صاروخية عينفة. وخاطب الجيش السكان في بيان نشر باللغة الفارسية على منصة «إكس» قائلا: «يا مواطني إيران، من أجل سلامتكم وأمنكم، نرجوكم اخلاء المنطقة المحددة في المربع 3 وفق الخارطة. سيعمل جيش الدفاع في المنطقة وفق ما عمل في الأيام الأخيرة في انحاء طهران لمهاجمة بنى عسكرية تابعة للنظام الإيراني».
هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الحصيلة بلغت 224 قتيلا على الأقل وأكثر من 1200 جريح منذ الجمعة الماضية.
وتحت وطأة الضربات، أغلق بازار طهران الكبير، وهو أبرز أسواق العاصمة الإيرانية، أبوابه أمس.
وقالت وكالة فرانس برس ان البوابة الرئيسية للسوق الذي يشغل مساحة واسعة من وسط العاصمة، اغلق، بينما كانت الشوارع شبه مقفرة. كما أغلقت غالبية المحال أبوابها باستثناء تلك المخصصة لبيع المواد الغذائية.
وبدت شوارع العاصمة الإيرانية خالية في معظمها، حيث أغلقت غالبية المحال أبوابها باستثناء تلك المخصصة لبيع المواد الغذائية، بينما اصطف الكثير من سائقي السيارات للتزود بالوقود.
وأفاد أحد أصحاب متاجر المواد الغذائية عن تهافت على الشراء، مشيرا إلى أن متجره «خلا من مياه الشرب»
في هذه الأثناء، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي إن بلاده لم تكشف حتى الآن عن «كامل قدرتها». وأضاف رضائي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني «نتصرف حاليا بضبط النفس، ولم نستخدم كامل قدراتنا، لدينا أدوات وأسلحة حديثة تظهر يوما بعد يوم، ورؤوس حربية أكبر».
ووصف هذه الحرب بأنها «خطيرة»، متوقعا ان «تستمر لأسابيع».
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على إيران «التفاوض فورا قبل فوات الأوان»، مشيرا إلى أن ما تقوم به إسرائيل «جيد جدا».
وأضاف ترامب أن الإيرانيين يريدون التحدث بشأن خفض التصعيد.
وشدد ترامب على أن «إيران لن تفوز في هذه الحرب».
جاء ذلك فيما دخلت الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، أمس، مرحلة نوعية جديدة منذ بدء الحرب غير المسبوقة بينهما يوم الجمعة الماضي، حيث استهدفت تل أبيب للمرة الأولى مستشفى إيرانيا، فيما شنت طهران أكبر وأقوى هجوم لها، حتى الآن، مستهدفة تل أبيب الكبرى وحيفا، بينما دعت مجموعة السبع الكبرى (G7) الجانبين إلى «التهدئة وتجنب المساس بالاستقرار».
ووصف الحرس الثوري الإيراني الموجات الصاروخية الجديدة ضمن عملية «الوعد الصادق 3» التي استهدفت إسرائيل، بأنها كانت «أكثر قوة وتدميرا من ذي قبل»، فيما حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال كلمة أمام مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) من أن طهران «سترد بقوة أكبر ما لم تكبح الولايات المتحدة إسرائيل عن تنفيذ مزيد من الهجمات» ضد بلاده.
وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إنه تم استخدام أساليب حديثة خلال هذه الهجمات أدت إلى تعطيل أنظمة القيادة والسيطرة التابعة لإسرائيل، مشيرا كذلك إلى تعطل أنظمة الدفاع الاسرائيلية المتعددة الطبقات.
ووصفت وكالة أنباء «تسنيم» الهجوم، الذي ضرب وسط إسرائيل لاسيما تل أبيب ومنطقة حيفا، بأنه الأعنف من بين الموجات السابقة للهجمات الإيرانية حتى الآن.
وأوقع الهجوم ما لا يقل عن 10 قتلى وأكثر من 100 مصاب، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.
وأظهرت صور لوكالة فرانس برس مباني سكنية مدمرة في تل أبيب، حيث كانت عناصر الإنقاذ تبحث عن ناجين بين الأنقاض.
وطالت صواريخ إيرانية مدينتي بيتح تكفا وبني براك قرب تل أبيب، بينما اندلعت حرائق عند أطراف مدينة حيفا الساحلية في شمال إسرائيل.
في هذه الاثناء، أكد الرئيس الإيراني أن بلاده لم تسع للحرب ولم تبادر بها وذلك تعليقا على الهجمات العسكرية المتبادلة مع اسرائيل.
وقال بزشكيان في كلمة ألقاها في البرلمان إن بلاده «لم تسع للحرب ولم تبادر بها وهم (الاحتلال) من اغتال قادة وعلماء إيران».
ودعا بزشكيان الايرانيين إلى «الوحدة والتكاتف والصمود في مواجهة العدوان الاجرامي الذي يتعرض له بلدهم»، مضيفا أن «العدو لا يستطيع القضاء على إيران وشعبها بالقتل والإرهاب».
وأكد في هذا المجال عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي انطلاقا من «مبادئها الثابتة وعقيدتها الواضحة والراسخة وفتوى المرشد الأعلى علي خامنئي في هذا الخصوص».
وشدد بزشكيان على حق إيران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية قائلا «ليس من حق أحد أن يسلب هذا الحق منا».
في المقابل، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن «سكان طهران سيدفعون الثمن»، ردا على مقتل مزيد من الإسرائيليين بسبب الصواريخ الايرانية.
كما قصفت تل أبيب مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني.
وأعلن الجيش الاسرائيلي عن شن هجوم «واسع النطاق» استهدف مقرات قيادة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري في طهران.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للاعلام العربي افيخاي ادرعي في بيان إن «طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو، أغارت بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، على مقرات قيادة تابعة لفيلق القدس والجيش الإيراني».
وفي بيان ثان، قال ادرعي إن «طائرات حربية لسلاح الجو الاسرائيلي أغارت بتوجيه استخباري دقيق في منطقة طهران على مبنى تواجد داخله عدد من المسؤولين في أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني». وأضاف أنه «تم في الغارة القضاء على رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري ونائبه إلى جانب رئيس هيئة استخبارات فيلق القدس ونائبه»، مشيرا إلى أن هؤلاء المسؤولين الأربعة لعبوا «دورا مركزيا في بلورة تقييم الوضع في ايران وفي التخطيط لأنشطة إرهابية ضد إسرائيل».
وأكد الحرس الثوري مقتل رئيس جهاز استخباراته محمد كاظمي، ونائبه حسن محقق، وقائد ثالث بالجهاز في الهجمات الإسرائيلية على إيران.
وفي حادث منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح البحرية اعترض ثماني «قطع جوية مسيرة» أطلقت من ايران، مشيرا إلى أنه تم لأول مرة اعتراض مسيرة من خلال نظام الدفاع الجوي «البرق الدفاعي».
ولاحقا، نشر الجيش الإسرائيلي عبر قنوات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي أمر إخلاء لسكان منطقة في وسط طهران قبل ان يستهدفها بضربات صاروخية عينفة. وخاطب الجيش السكان في بيان نشر باللغة الفارسية على منصة «إكس» قائلا: «يا مواطني إيران، من أجل سلامتكم وأمنكم، نرجوكم اخلاء المنطقة المحددة في المربع 3 وفق الخارطة. سيعمل جيش الدفاع في المنطقة وفق ما عمل في الأيام الأخيرة في انحاء طهران لمهاجمة بنى عسكرية تابعة للنظام الإيراني».
هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الحصيلة بلغت 224 قتيلا على الأقل وأكثر من 1200 جريح منذ الجمعة الماضية.
وتحت وطأة الضربات، أغلق بازار طهران الكبير، وهو أبرز أسواق العاصمة الإيرانية، أبوابه أمس.
وقالت وكالة فرانس برس ان البوابة الرئيسية للسوق الذي يشغل مساحة واسعة من وسط العاصمة، اغلق، بينما كانت الشوارع شبه مقفرة. كما أغلقت غالبية المحال أبوابها باستثناء تلك المخصصة لبيع المواد الغذائية.
وبدت شوارع العاصمة الإيرانية خالية في معظمها، حيث أغلقت غالبية المحال أبوابها باستثناء تلك المخصصة لبيع المواد الغذائية، بينما اصطف الكثير من سائقي السيارات للتزود بالوقود.
وأفاد أحد أصحاب متاجر المواد الغذائية عن تهافت على الشراء، مشيرا إلى أن متجره «خلا من مياه الشرب»
في هذه الأثناء، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي إن بلاده لم تكشف حتى الآن عن «كامل قدرتها». وأضاف رضائي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني «نتصرف حاليا بضبط النفس، ولم نستخدم كامل قدراتنا، لدينا أدوات وأسلحة حديثة تظهر يوما بعد يوم، ورؤوس حربية أكبر».
ووصف هذه الحرب بأنها «خطيرة»، متوقعا ان «تستمر لأسابيع».
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