ترامب إيران لن تفوز في هذه الحرب وعليها التفاوض فورا قبل فوات الأوان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على إيران «التفاوض فورا قبل فوات الأوان»، مشيرا إلى أن ما تقوم به إسرائيل «جيد جدا».وأضاف ترامب أن الإيرانيين يريدون التحدث بشأن خفض التصعيد.وشدد ترامب على أن «إيران لن تفوز في هذه الحرب».جاء ذلك فيما دخلت الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، أمس، مرحلة نوعية جديدة منذ بدء الحرب غير المسبوقة بينهما يوم الجمعة الماضي، حيث استهدفت تل أبيب للمرة الأولى مستشفى إيرانيا، فيما شنت طهران أكبر وأقوى هجوم لها، حتى الآن، مستهدفة تل أبيب الكبرى وحيفا، بينما دعت مجموعة السبع الكبرى (G7) الجانبين إلى «التهدئة وتجنب المساس بالاستقرار».ووصف الحرس الثوري الإيراني الموجات الصاروخية الجديدة ضمن عملية «الوعد الصادق 3» التي استهدفت إسرائيل، بأنها كانت «أكثر قوة وتدميرا من ذي قبل»، فيما حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال كلمة أمام مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) من أن طهران «سترد بقوة أكبر ما لم تكبح الولايات المتحدة إسرائيل عن تنفيذ مزيد من الهجمات» ضد بلاده.وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إنه تم استخدام أساليب حديثة خلال هذه الهجمات أدت إلى تعطيل أنظمة القيادة والسيطرة التابعة لإسرائيل، مشيرا كذلك إلى تعطل أنظمة الدفاع الاسرائيلية المتعددة الطبقات.ووصفت وكالة أنباء «تسنيم» الهجوم، الذي ضرب وسط إسرائيل لاسيما تل أبيب ومنطقة حيفا، بأنه الأعنف من بين الموجات السابقة للهجمات الإيرانية حتى الآن.وأوقع الهجوم ما لا يقل عن 10 قتلى وأكثر من 100 مصاب، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.وأظهرت صور لوكالة فرانس برس مباني سكنية مدمرة في تل أبيب، حيث كانت عناصر الإنقاذ تبحث عن ناجين بين الأنقاض.وطالت صواريخ إيرانية مدينتي بيتح تكفا وبني براك قرب تل أبيب، بينما اندلعت حرائق عند أطراف مدينة حيفا الساحلية في شمال إسرائيل.في هذه الاثناء، أكد الرئيس الإيراني أن بلاده لم تسع للحرب ولم تبادر بها وذلك تعليقا على الهجمات العسكرية المتبادلة مع اسرائيل.وقال بزشكيان في كلمة ألقاها في البرلمان إن بلاده «لم تسع للحرب ولم تبادر بها وهم (الاحتلال) من اغتال قادة وعلماء إيران».ودعا بزشكيان الايرانيين إلى «الوحدة والتكاتف والصمود في مواجهة العدوان الاجرامي الذي يتعرض له بلدهم»، مضيفا أن «العدو لا يستطيع القضاء على إيران وشعبها بالقتل والإرهاب».وأكد في هذا المجال عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي انطلاقا من «مبادئها الثابتة وعقيدتها الواضحة والراسخة وفتوى المرشد الأعلى علي خامنئي في هذا الخصوص».وشدد بزشكيان على حق إيران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية قائلا «ليس من حق أحد أن يسلب هذا الحق منا».في المقابل، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن «سكان طهران سيدفعون الثمن»، ردا على مقتل مزيد من الإسرائيليين بسبب الصواريخ الايرانية.كما قصفت تل أبيب مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني.وأعلن الجيش الاسرائيلي عن شن هجوم «واسع النطاق» استهدف مقرات قيادة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري في طهران.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للاعلام العربي افيخاي ادرعي في بيان إن «طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو، أغارت بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، على مقرات قيادة تابعة لفيلق القدس والجيش الإيراني».وفي بيان ثان، قال ادرعي إن «طائرات حربية لسلاح الجو الاسرائيلي أغارت بتوجيه استخباري دقيق في منطقة طهران على مبنى تواجد داخله عدد من المسؤولين في أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني». وأضاف أنه «تم في الغارة القضاء على رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري ونائبه إلى جانب رئيس هيئة استخبارات فيلق القدس ونائبه»، مشيرا إلى أن هؤلاء المسؤولين الأربعة لعبوا «دورا مركزيا في بلورة تقييم الوضع في ايران وفي التخطيط لأنشطة إرهابية ضد إسرائيل».وأكد الحرس الثوري مقتل رئيس جهاز استخباراته محمد كاظمي، ونائبه حسن محقق، وقائد ثالث بالجهاز في الهجمات الإسرائيلية على إيران.وفي حادث منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح البحرية اعترض ثماني «قطع جوية مسيرة» أطلقت من ايران، مشيرا إلى أنه تم لأول مرة اعتراض مسيرة من خلال نظام الدفاع الجوي «البرق الدفاعي».ولاحقا، نشر الجيش الإسرائيلي عبر قنوات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي أمر إخلاء لسكان منطقة في وسط طهران قبل ان يستهدفها بضربات صاروخية عينفة. وخاطب الجيش السكان في بيان نشر باللغة الفارسية على منصة «إكس» قائلا: «يا مواطني إيران، من أجل سلامتكم وأمنكم، نرجوكم اخلاء المنطقة المحددة في المربع 3 وفق الخارطة. سيعمل جيش الدفاع في المنطقة وفق ما عمل في الأيام الأخيرة في انحاء طهران لمهاجمة بنى عسكرية تابعة للنظام الإيراني».هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الحصيلة بلغت 224 قتيلا على الأقل وأكثر من 1200 جريح منذ الجمعة الماضية.وتحت وطأة الضربات، أغلق بازار طهران الكبير، وهو أبرز أسواق العاصمة الإيرانية، أبوابه أمس.وقالت وكالة فرانس برس ان البوابة الرئيسية للسوق الذي يشغل مساحة واسعة من وسط العاصمة، اغلق، بينما كانت الشوارع شبه مقفرة. كما أغلقت غالبية المحال أبوابها باستثناء تلك المخصصة لبيع المواد الغذائية.وبدت شوارع العاصمة الإيرانية خالية في معظمها، حيث أغلقت غالبية المحال أبوابها باستثناء تلك المخصصة لبيع المواد الغذائية، بينما اصطف الكثير من سائقي السيارات للتزود بالوقود.وأفاد أحد أصحاب متاجر المواد الغذائية عن تهافت على الشراء، مشيرا إلى أن متجره «خلا من مياه الشرب»في هذه الأثناء، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي إن بلاده لم تكشف حتى الآن عن «كامل قدرتها». وأضاف رضائي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني «نتصرف حاليا بضبط النفس، ولم نستخدم كامل قدراتنا، لدينا أدوات وأسلحة حديثة تظهر يوما بعد يوم، ورؤوس حربية أكبر».ووصف هذه الحرب بأنها «خطيرة»، متوقعا ان «تستمر لأسابيع».

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