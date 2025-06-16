مسؤول إيراني: ردنا سيكون حاسما للغاية هذه المرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مسؤول إيراني لشبكة "سي إن إن" إن الرد الإيراني سيكون حاسما للغاية هذه المرة إذا استهدفت إسرائيل مواطنينا".

وكانت قد أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، رصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية نحو إسرائيل، كما أعلنت إطلاق صافرات الإنذار في مناطق واسعة شمالي إسرائيل، وتحديدا في حيفا والجليل الأعلى إثر ذلك.