الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم عسكر الجديد شرق نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس -PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الإثنين، عدوانها على مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، عشرات المنازل وعاثت فيها خرابا واعتدت على عدد من المواطنين بالضرب، ما أدى إلى إصابة بعضهم، جرى نقلهم إلى المستشفى.

وذكرت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال حولت عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية، واحتجزت عشرات المواطنين داخلها وأجرت معهم تحقيقات ميدانية، كما فرضت حظر التجول داخل المخيم، وحاصرت جميع مداخله، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، والخروج منه.

ويواصل الاحتلال الدفع بآلياته العسكرية عبر حاجز بيت فوريك شرقا، باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، ومنها إلى مخيم عسكر الجديد.

ويتعرض مخيم عسكر بشكل أسبوعي لاقتحامات متكررة لقوات الاحتلال، يتم خلالها تفتيش المنازل واعتقال المواطنين.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 990 مواطنا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17500، وفق معطيات رسمية.