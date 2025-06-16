بعد كارثة إير إنديا.. طائرة بوينغ 787 بريطانية تعود اضطرارياً من منتصف الرحلة

بعد كارثة إير إنديا.. طائرة بوينغ 787 بريطانية تعود اضطرارياً من منتصف الرحلة
الطائرة حلقت لمدة ساعة فوق مضيق دوفر لتفريغ الوقود، قبل أن تهبط بسلام، في خطوة وصفتها الشركة بأنها "إجراء احترازي روتيني".
وفي حادث مشابه، عادت طائرة تابعة لـ"إير إنديا" من الطراز ذاته كانت متجهة من هونغ كونغ إلى نيودلهي، إلى المطار بعد الاشتباه بوجود مشكلة فنية.
يأتي ذلك في أعقاب كارثة تحطم طائرة "إير إنديا" الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مصرع 270 شخصاً، وسط تحقيقات رجحت وجود فشل مزدوج في المحركين بعد دقائق من الإقلاع.
وتخضع حالياً طائرات "بوينغ 787" التابعة لـ"إير إنديا" لتفتيش شامل من قبل السلطات الهندية، في ظل تنامي المخاوف بشأن سلامة هذا الطراز واسع الاستخدام حول العالم.
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