بعد كارثة إير إنديا.. طائرة بوينغ 787 بريطانية تعود اضطرارياً من منتصف الرحلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت شركة الخطوط الجوية البريطانية حالة طارئة بعد اضطرار إحدى طائراتها من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر للعودة إلى مطار هيثرو بلندن، بسبب خلل فني في "الجنيحات"، وذلك خلال رحلتها إلى مدينة تشيناي الهندية.



الطائرة حلقت لمدة ساعة فوق مضيق دوفر لتفريغ الوقود، قبل أن تهبط بسلام، في خطوة وصفتها الشركة بأنها "إجراء احترازي روتيني".



وفي حادث مشابه، عادت طائرة تابعة لـ"إير إنديا" من الطراز ذاته كانت متجهة من هونغ كونغ إلى نيودلهي، إلى المطار بعد الاشتباه بوجود مشكلة فنية.



يأتي ذلك في أعقاب كارثة تحطم طائرة "إير إنديا" الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مصرع 270 شخصاً، وسط تحقيقات رجحت وجود فشل مزدوج في المحركين بعد دقائق من الإقلاع.



وتخضع حالياً طائرات "بوينغ 787" التابعة لـ"إير إنديا" لتفتيش شامل من قبل السلطات الهندية، في ظل تنامي المخاوف بشأن سلامة هذا الطراز واسع الاستخدام حول العالم.

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