المنطقة العسكرية الشمالية تنظم يوماً طبياً مجانياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الإثنين، يوماً طبياً مجانياً في حي التركمان بمحافظة إربد، بالتعاون مع مديرية الخدمات الطبية الملكية ومن خلال قيادة الأسناد الطبي للمنطقة.



واشتمل اليوم الطبي على العديد من عيادات الاختصاص مثل، الطوارئ، الباطنية، الجراحة، الأطفال، النسائية، العظام، المختبر، وصيدلية احتوت على مختلف أنواع الأدوية.



وأوضحت قيادة المنطقة العسكرية الشمالية التي أشرفت على اليوم الطبي أنها مستمرة في إقامة هذه الايام الطبية دعماً واسناداً للمجتمع المحلي في مختلف المواقع ضمن منطقة المسؤولية، إذ تعامل كوادر الفريق الطبي مع مئات الحالات من أبناء المنطقة.



من جهتهم، عبّر أهالي المنطقة عن بالغ شكرهم وتقديرهم بالقوات المسلحة والمنطقة العسكرية الشمالية على هذه اللفتة الكريمة، مثمنين الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية.