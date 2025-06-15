ترامب: سنرد بقوة غير مسبوقة إذا هاجمتنا إيران ولا علاقة لنا بهجوم إسرائيل

ترامب: سنرد بقوة غير مسبوقة إذا هاجمتنا إيران ولا علاقة لنا بهجوم إسرائيل
وفي الوقت نفسه، شدد ترامب على أن واشنطن لم تكن لها أي علاقة بالهجوم الإسرائيلي على إيران خلال الليلة الماضية.
وأشار إلى أنه من الممكن التوصل بسهولة إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل يفضي إلى إنهاء هذا الصراع، إذا توفرت الإرادة لدى الطرفين.
وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول في الإدارة الأميركية أن واشنطن لا تنوي الانخراط عسكريا بشكل مباشر في الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن الهدف الأميركي في المرحلة الحالية هو دفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات وتحقيق تسوية سلمية.
في غضون ذلك حثت الخارجية الأميركية، المواطنين الأميركيين على مغادرة إيران فورا.
ودعت المواطنين الأميركيين غير القادرين على مغادرة إيران إلى الاستعداد للبقاء في أماكنهم فترات طويلة.
وأوضحت أنه "لا يمكن لحكومتنا ضمان سلامة الأميركيين الراغبين في مغادرة إيران عبر الخيارات المتاحة وننصح رعايانا في إيران بضرورة المغادرة في حال اعتقادهم، أن من الأفضل القيام بذلك فقط".
على الصعيد الميداني، شنت إيران فجر اليوم هجوما جديدا على إسرائيل، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من قصفها دفعات صاروخية استهدفت عدة مناطق داخل إسرائيل، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، فضلا عن دمار كبير في تل أبيب ومحيطها.
ويأتي هذا التصعيد المتبادل في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي بدأ فجر الجمعة الماضي، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، حيث استهدفت عشرات المقاتلات الإسرائيلية منشآت نووية وقواعد صاروخية إيرانية، بالإضافة إلى اغتيال قادة عسكريين بارزين وعلماء في المجال النووي.
وردت إيران على هذه العملية بإطلاق حملة وصفتها بـ"الوعد الصادق 3"، تضمنت ضربات صاروخية باليستية وهجمات بطائرات مسيّرة، في تصعيد غير مسبوق بين الطرفين منذ عقود.
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