ترامب: سنرد بقوة غير مسبوقة إذا هاجمتنا إيران ولا علاقة لنا بهجوم إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن / PNN - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة سترد بأقصى قوة وبمستويات غير مسبوقة إذا تعرضت لأي هجوم من إيران، مؤكدا أن بلاده لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها.

وفي الوقت نفسه، شدد ترامب على أن واشنطن لم تكن لها أي علاقة بالهجوم الإسرائيلي على إيران خلال الليلة الماضية.

وأشار إلى أنه من الممكن التوصل بسهولة إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل يفضي إلى إنهاء هذا الصراع، إذا توفرت الإرادة لدى الطرفين.

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول في الإدارة الأميركية أن واشنطن لا تنوي الانخراط عسكريا بشكل مباشر في الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن الهدف الأميركي في المرحلة الحالية هو دفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات وتحقيق تسوية سلمية.

في غضون ذلك حثت الخارجية الأميركية، المواطنين الأميركيين على مغادرة إيران فورا.

ودعت المواطنين الأميركيين غير القادرين على مغادرة إيران إلى الاستعداد للبقاء في أماكنهم فترات طويلة.

وأوضحت أنه "لا يمكن لحكومتنا ضمان سلامة الأميركيين الراغبين في مغادرة إيران عبر الخيارات المتاحة وننصح رعايانا في إيران بضرورة المغادرة في حال اعتقادهم، أن من الأفضل القيام بذلك فقط".

على الصعيد الميداني، شنت إيران فجر اليوم هجوما جديدا على إسرائيل، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من قصفها دفعات صاروخية استهدفت عدة مناطق داخل إسرائيل، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، فضلا عن دمار كبير في تل أبيب ومحيطها.

ويأتي هذا التصعيد المتبادل في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي بدأ فجر الجمعة الماضي، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، حيث استهدفت عشرات المقاتلات الإسرائيلية منشآت نووية وقواعد صاروخية إيرانية، بالإضافة إلى اغتيال قادة عسكريين بارزين وعلماء في المجال النووي.

وردت إيران على هذه العملية بإطلاق حملة وصفتها بـ"الوعد الصادق 3"، تضمنت ضربات صاروخية باليستية وهجمات بطائرات مسيّرة، في تصعيد غير مسبوق بين الطرفين منذ عقود.