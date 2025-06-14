وكالة فارس: الهجوم الأخير على تل أبيب تم بصواريخ قاسم سليماني الباليستية

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وكالة فارس: الهجوم الأخير على تل أبيب تم بصواريخ قاسم سليماني الباليستية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع، أن الحرس الثوري استخدم في الهجوم الأخير على تل أبيب صواريخ قاسم سليماني الباليستية.
وأضافت، نقلا عن المصدر ذاته، أن الصواريخ المستخدمة تكتيكية وموجهة، تعمل بالوقود الصلب ومزودة برؤوس شديدة الانفجار.
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