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وكالة فارس: الهجوم الأخير على تل أبيب تم بصواريخ قاسم سليماني الباليستية

وكالة فارس: الهجوم الأخير على تل أبيب تم بصواريخ قاسم سليماني الباليستية

2025-06-14 09:03:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع، أن الحرس الثوري استخدم في الهجوم الأخير على تل أبيب صواريخ قاسم سليماني الباليستية.


وأضافت، نقلا عن المصدر ذاته، أن الصواريخ المستخدمة تكتيكية وموجهة، تعمل بالوقود الصلب ومزودة برؤوس شديدة الانفجار.

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