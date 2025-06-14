هولندا تمنح الموظفين حق الغياب المرضي لعامين مع 70% من الرواتب

MENAFN - Alghad Newspaper) جريد

أقرّت هولندا قانونًا جديدًا يتيح للموظفين الحق في التوقف عن العمل بسبب المرض لمدة تصل إلى عامين، مع ضمان حصولهم على 70٪ من رواتبهم خلال هذه الفترة.

موظفو الجيل ((زد)) يأخذون إجازات مرضية أكثر من سابقيهم... ما السبب؟



يأتي هذا التشريع كخطوة مهمة لتعزيز حماية العمال وتوفير الدعم النفسي والاقتصادي لهم في أوقات المرض الطويلة.



وينصّ القانون المعروف باسم "WULBZ" على ضرورة تقديم إثبات الحالة الصحية عبر طبيب الشركة، ويجب على الموظف التعاون مع صاحب العمل لوضع خطة تدريجية للعودة إلى العمل حين تسمح الظروف الصحية بذلك.

ويسري هذا القانون على كافة الموظفين، ما لم ينص عقد العمل أو الاتفاقيات الجماعية على استحقاقات أخرى مختلفة.



ويُعد نظام الإجازات المرضية في هولندا من الأكثر سخاءً في أوروبا، إذ يمنح الموظفين نوعًا من الأمان الوظيفي والدعم المالي في فترة يحتاجون فيها إلى التركيز على شفائهم دون القلق من فقدان مصدر دخلهم.



وبحسب اختصاصيين فإن هذا القانون يعكس تقدّمًا في مجال حقوق العمال ويحفّز بيئة عمل أكثر إنسانية.

ووفقاً للباحثين في مجال حقوق العمال، فإن استمرار الدعم المالي لفترة طويلة يعزّز من فرص تعافي الموظف بشكل أفضل، ويقلل من الضغوط النفسية والاجتماعية التي قد تصاحب فترات المرض المزمنة أو الحادة.



كما أن إلزام أصحاب العمل بتقديم الدعم خلال فترة الغياب المرضي يعزز من ثقافة المسؤولية الاجتماعية ويحفّز على تحسين بيئة العمل.



ويأتي هذا القانون يأتي في وقت يزداد فيه الاهتمام العالمي بحقوق الموظفين وضرورة توفير بيئات عمل صحية ومستقرة. ويُنتظر أن يكون له تأثير إيجابي على جودة الحياة المهنية للعديد من العاملين في هولندا، كما قد يشكّل نموذجًا يُحتذى به في دول أخرى تسعى لتطوير تشريعاتها في هذا المجال. وكالات