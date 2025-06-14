بعد 300 عام... هل خدعتنا كتب الفيزياء بشأن قانون نيوتن؟

MENAFN - Al-Bayan) ">كشفت دراسة حديثة أن قانون نيوتن الأول للحركة، والذي يُعد من الركائز الأساسية في الفيزياء منذ نحو 300 عام، قد يكون فُسّر بطريقة خاطئة نتيجة خطأ في الترجمة من اللغة اللاتينية إلى الإنجليزية.

القانون المعروف باسم "قانون القصور الذاتي"، ينص على أن "يبقى الجسم الساكن ساكنا، ويبقى الجسم المتحرك في حركة منتظمة بسرعة ثابتة وعلى خط مستقيم، ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من حالته"، هذه الصيغة مأخوذة من ترجمة إنجليزية مبكرة للنص اللاتيني الذي كتبه إسحاق نيوتن، والتي أصبحت مرجعا في كتب الفيزياء حول العالم، وفقا لموقع Daily Galaxy.

غير أن الباحث "إيريك هوك" اكتشف أن هذه الترجمة احتوت على خطأ جوهري يتعلق بالكلمة اللاتينية "quatenus"، التي تعني "بقدر ما" أو "في حدود ما"، بينما تُرجمت خطأً إلى "ما لم" (unless)، ويشير هوك إلى أن هذا التحريف غير البسيط غيّر المعنى المقصود من القانون، وترك أثراً كبيراً على الطريقة التي تم بها تدريسه وفهمه عبر الأجيال.

وبحسب التفسير التقليدي، فإن القانون يوحي بأن الأجسام تتحرك بحرية ما لم تتعرض لتأثير خارجي. لكن قراءة هوك الجديدة تشير إلى أن نيوتن لم يكن يقترح سيناريو مثالياً خالياً من القوى، بل كان يقرّ بأن الحركة في العالم الواقعي دائماً ما تكون خاضعة لتأثيرات خارجية.

اللافت أن هذا الخطأ في الترجمة تم التنبه إليه منذ عام 1999 على يد باحثين، لكنه لم يلقَ اهتماماً أكاديمياً واسعاً. واليوم يسعى هوك إلى تسليط الضوء على هذا التفصيل المهم، رغم الجدل الذي يثيره بين الأوساط العلمية. بعض الفيزيائيين يعتبرون طرحه متطرفاً، في حين يرى آخرون أنه دقيق إلى حد لا يستحق الجدل.

ويشير هوك إلى أن نيوتن قدّم أمثلة في كتاباته تؤكد فهمه الواقعي لتأثير القوى، من بينها تباطؤ البلبل الدوار بسبب مقاومة الهواء، ما يدعم فرضية أن القانون الأول لا يتحدث عن حركة خالية من القوى، بل عن سلوك الأجسام في بيئة تخضع دائماً لتأثيرات خارجية.

ويرى هوك أن هذه القراءة الجديدة لا تنقض أفكار نيوتن، بل تعززها، من خلال التأكيد على أن الحركة في الكون ليست حرة أبداً من تأثير القوى، سواء كانت مقاومة الاحتكاك التي توقف سيارة، أو الجاذبية التي تحكم حركة الكواكب.