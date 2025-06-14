بالرغم من فوائده- آثار جانبية لخلط بذور الشيا مع الليمون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رغم الفوائد الصحية المعروفة لمزيج بذور الشيا مع عصير الليمون، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من بعض الآثار الجانبية المحتملة عند تناوله، خاصة لدى بعض الفئات، وفقًا لما نشره موقع The Health Site.



أبرز الآثار الجانبية:

اضطرابات هضمية

قد يؤدي هذا الخليط إلى الانتفاخ والغازات وتقلصات المعدة، خاصة لدى من يعانون من مشاكل في الهضم أو غير معتادين على الأطعمة الغنية بالألياف.

خطر الاختناق

بذور الشيا تمتص كميات كبيرة من الماء، وإذا لم تُنقع جيدًا قبل تناولها، فقد تنتفخ في الحلق مسببة صعوبة في البلع أو الاختناق.

تآكل مينا الأسنان

حموضة عصير الليمون قد تُسبب تآكل مينا الأسنان مع مرور الوقت، خاصة إذا التصق الخليط بالأسنان بعد الشرب.

ردود فعل تحسسية

في حالات نادرة، قد يُسبب المزيج طفحًا جلديًا أو حكة أو صعوبة في التنفس لدى من يعانون من حساسية تجاه الشيا أو الحمضيات.

انخفاض سكر الدم

يُنصح من يعانون من انخفاض سكر الدم بتجنّب هذا المشروب، لأن بذور الشيا معروفة بخفضها لمستويات السكر وضغط الدم.

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