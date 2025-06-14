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رحلات استثنائية من الملكية الأردنية بعد توقف مؤقت لحركة الطيران

رحلات استثنائية من الملكية الأردنية بعد توقف مؤقت لحركة الطيران

2025-06-14 06:06:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، السبت، بتسيير رحلات إضافية إلى وجهات مختلفة، بهدف استيعاب المسافرين الذين تعذّر سفرهم يوم الجمعة بسبب إغلاق المجال الجوي المؤقت، وفقًا للرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي.
وقال المجالي، إن الشركة تعمل على تشغيل هذه الرحلات وفق الإمكانيات المتاحة، سواء من مطار عمّان أو من المحطات الخارجية، لتعويض الركاب الذين لم يتمكنوا من السفر في الوقت المحدد.
وأضاف أن جدول الرحلات الأساسي استؤنف كالمعتاد صباح السبت، مع تسجيل بعض التأخيرات المحدودة على عدد من الرحلات المتجهة إلى دول الخليج وأوروبا، مؤكدًا أن التركيز في هذه المرحلة ينصب على تسيير الرحلات المجدولة لليوم، إلى جانب الرحلات الإضافية.
وأشار المجالي إلى أن الملكية الأردنية تتابع تطورات الأوضاع الجوية والأمنية بالتنسيق مع هيئة تنظيم الطيران المدني، والأجهزة الأمنية، والقوات المسلحة، لتقييم الحاجة إلى أي تعديل في حركة الطيران.
وشدّد على أن الرحلات تسير حاليًا بحسب الجداول المُعلنة، داعيًا المواطنين والمسافرين إلى متابعة التحديثات الرسمية والتنسيق مع الشركة بشأن أي مستجدات تتعلق بفتح أو إغلاق الأجواء.

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