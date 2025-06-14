69.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 حزيران (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 69.6 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 67.6 دينار لجهة الشراء.وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 79.8 دينار، و 62 دينارا، و 46.7 دينار على التوالي.وبلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 485 دينارا والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 555 دينارا.وبحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان كان هناك طلب متوسط على المصاغ الذهبي بالسوق المحلية خلال الأسبوع الماضي.وقال علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 3433 دولارا للأونصة الواحدة بزيادة مقدارها 50 دولارا للأونصة الواحدة جراء تداعيات الهجمات الحربية المتبادلة بين إيران وإسرائيل.