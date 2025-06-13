بوتين يقترح على نتنياهو أداء دور وسيط مع إيران

خبرني - دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة الضربات الإسرائيلية على إيران معتبراً أنها "تصعيد خطير"، ومحذراً من "التداعيات المدمّرة على كامل المنطقة".

وأجرى بوتين اتصالَين هاتفيَين منفصلين مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقاً لبيان صادر عن الكرملين.

وقالت الرئاسة الروسية إن بوتين "شدد على أن روسيا تدين خطوات إسرائيل التي تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، بحسب موسكو.

وأشارت إلى أن بوتين أعرب لنتنياهو عن "استعداده لأداء دور وسيط بهدف تفادي تصعيد جديد في التوترات"، مضيفةً أنه حذّر من "خطر.. التداعيات المدمرة على كامل المنطقة".

وأكد الرئيس الروسي "أهمية" التوصل إلى "حل" للملف النووي الإيراني "بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصراً"، وذلك في خضم المحادثات الأميركية الإيرانية بهذا الشأن.

من جهتها، أفادت الرئاسة الإيرانية بأن بزشكيان جدد لبوتين أن طهران "لا تعتزم تطوير أسلحة نووية، وهي دائماً مستعدة لتوفير ضمانات في هذا الشأن الى الهيئات الدولية المتخصصة".

وفي وقت سابق الجمعة، نددت وزارة الخارجية الروسية بالضربات الإسرائيلية على إيران ووصفتها بأنها "غير مقبولة" و"غير مبررة".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن "الضربات العسكرية غير المبررة على دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة ومواطنيها ومدن مسالمة نائمة ومنشآت نووية ومنشآت للطاقة غير مقبولة إطلاقاً".

كذلك، نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن "روسيا قلقة وتدين التصعيد الحاد للتوتر".

ودافع الكرملين في وقت سابق هذا الأسبوع عن حق إيران في تطوير برنامج نووي "سلمي".

وأكدت موسكو مجدداً أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية في الملف النووي الإيراني إلا دبلوماسياً، ودعت الجانبين إلى ضبط النفس.