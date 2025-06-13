إسرائيل توقف ضخ الغاز عن الأردن ومصر بسبب الحرب

خبرني - كشفت واشنطن بوست الأمريكية أنّ إسرائيل أغلقت أكبر حقولها للغاز بسبب الحرب مع إيران، ما أوقف ضخ الغاز عن الأردن ومصر.

ونقلت واشنطن بوست أنّ وزارة البترول المصرية فعلت خطة طوارئ لتأمين إمدادات الغاز والحفاظ على استمرارية شبكة الكهرباء بسبب ذلك.