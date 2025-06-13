إسرائيل توقف ضخ الغاز عن الأردن ومصر بسبب الحرب

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إسرائيل توقف ضخ الغاز عن الأردن ومصر بسبب الحرب
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - كشفت واشنطن بوست الأمريكية أنّ إسرائيل أغلقت أكبر حقولها للغاز بسبب الحرب مع إيران، ما أوقف ضخ الغاز عن الأردن ومصر.
ونقلت واشنطن بوست أنّ وزارة البترول المصرية فعلت خطة طوارئ لتأمين إمدادات الغاز والحفاظ على استمرارية شبكة الكهرباء بسبب ذلك.
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