10.34 مليارات يورو القيمة التسويقية للاعبي مونديال الأندية

MENAFN - Al-Bayan) مبابي وهالاند وبيلينغهام أغلى اللاعبين

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في نسختها الأولى بالنظام الجديد بمشاركة 32 فريقاً وتستمر حتى 13 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقام المنافسات على 12 ملعباً في 11 مدينة.

وتنطلق البطولة باللقاء الافتتاحي في الساعة الرابعة فجر الأحد بتوقيت الإمارات، ويجمع بين الأهلي المصري وانتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأسطوري ليونيل ميسي على ملعب هارد روك في ميامي الذي يتسع لـ 65 ألف متفرج، ولأنها البطولة الأكبر على مستوى الأندية لأول مرة على أجندة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فإن الأنظار عشاق الساحرة المستديرة ستكون مسلطة على مباريات المونديال على مدار 63 مباراة في انتظار أول بطل للبطولة التي تدر جوائز مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار.

وللأرقام والقيم المالية عامل مهم لاسيما مع عدد من أكبر أندية العالم، وأبطال وأفضل أندية القارات، إذ تأتي الأندية الأوروبية في مقدمة الأندية المشاركة الأعلى قيمة تسويقية لما تملكه من نخبة اللاعبين على مستوى العالم، ويبلغ إجمالي القيمة التسويقية للأندية الـ 32 في البطولة وفقاً لآخر تحديث قبل انطلاق البطولة مباشرة وبعد إبرام الأندية العديد من الصفقات استعداداً للبطولة 10.34 مليارات يورو.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في إحصائيات وأسعار اللاعبين والأندية، يتصدر ريال مدريد القيمة التسويقية لأندية المونديال بـ 1.33 مليار يورو، حيث يضم كتيبة من النجوم في مقدمتهم اثنان من أغلى اللاعبين قيمة في العالم هما كيليان مبابي وجود بيلينغهام وقيمة كل منهما السوقية 180 مليون يورو.

ويحتل مانشستر سيتي الإنجليزي المرتبة الثانية في أندية المونديال بقيمة تسويقية بلغت 1.26 مليار يورو بمتوسط قيمة 40.76 مليون يورو للاعب بناء على عدد اللاعبين في قائمته للبطولة، وذلك بعد تدعيم صفوفه بالصفقات الجديدة، واحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث بقيمة تسويقية بلغت 1.6 مليار يورو، يليه تشيلسي الإنجليزي بقيمة 991.70 مليون يورو، ثم بايرن ميونيخ الألماني بقيمة بلغت 903.50 ملايين يورو.

أما على مستوى الأندية العربية المشاركة والتي تشهد تواجد الخماسي العين الإماراتي والهلال السعودي والأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي، فيتصدر الهلال قائمة أغلى الأندية العربية تسويقياً في البطولة بقيمة 153.43 مليون يورو، بفارق كبير عن الأهلي المصري الذي تبلغ قيمة لاعبيه التسويقية 49.65 مليون يورو، وذلك بعد انضمام تريزيجيه وزيزو، ثم العين بـ 46.56 بعد أن أبرم الزعيم عدد كبير من الصفقات خلال الأيام الماضية، والترجي التونسي بـ 20.35 مليون يورو، والوداد المغربي بـ 17.31 مليون يورو.

ويعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا أقل الأندية قيمة تسويقية للاعبيه ضمن أندية البطولة كافة بقيمة بلغت 4.58 ملايين يورو، حيث يضم لاعبين بمثابة هواة ويمارسون مهناً أخرى أساسية بجانب لعب كرة القدم.